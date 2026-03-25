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A Coruña

Hace 25 años | El parking subterráneo de Linares Rivas acumula retrasos

Medio siglo atrás, a estas alturas de 1976, era noticia la entrada en funcionamiento del sistema automático de venta de billetes de tren en la estación coruñesa

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
25/03/2026 00:05
Vista de la avenida de Linares Rivas, en una imagen de 2020
Vista de la avenida de Linares Rivas, en una imagen de 2020
Pedro Puig
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Los vecinos del centro estaban molestos hace 25 años por los sucesivos retrasos en las obras del parking subterráneo de Linares Rivas, todavía sin rematar por aquel entonces pese a que el aparcamiento ya estaba operativo. Medio siglo atrás, a estas alturas de 1976, era noticia la entrada en funcionamiento del sistema automático de venta de billetes de tren en la estación coruñesa. El 25 de marzo de 1951, hace 75 años, El Ideal Gallego anunciaba la celebración de la segunda Vuelta a Oza de atletismo, con Deportivo y Celta entre los participantes. Cien años atrás, tal día como hoy de 1926, el periódico informaba sobre la inminente apertura de un concurso público para la adjudicación de la instalación del alcantarillado municipal.

Domingo, 25 de marzo de 2001
Domingo, 25 de marzo de 2001
ARCHIVO

Hace 25 años | El parking subterráneo de Linares Rivas acumula retrasos

La agilidad del Ayuntamiento a la hora de gestionar los presupuestos tiene su talón de Aquiles en el subterráneo de Linares Rivas, una obra iniciada a mediados de 1999 y que a estas alturas, a finales de marzo de 2001, todavía está sin rematar. Dos años después de adjudicarse las obras de construcción, el proyecto está sin concluir, a pesar de que el parking entró en funcionamiento –no sin cierta polémica, al carecer de licencia de apertura– a principios de noviembre de 2000.

Sin embargo, los obreros siguen formando parte del paisaje: la superficie del aparcamiento, donde se construirá una plaza con estatua incluida, en honor del alcalde Alfonso Molina, trae de cabeza a los vecinos y amenaza con hacerles perder la paciencia. El proyecto sufrió sucesivos retrasos e incluso tuvo que ser modificado cuando el gobierno local decidió suprimir las plazas de alquiler para reducir la capacidad del recinto.

Jueves, 25 de marzo de 1976
Jueves, 25 de marzo de 1976
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Hace 50 años | Sistema automático de venta de billetes de tren

Con la presencia de altos cargos de la compañía, se inauguró en las oficinas centrales de Renfe en La Coruña el nuevo sistema automático de venta de billetes y reserva de plazas en el momento de la solicitud del cliente. Este nuevo servicio automático pretende despachar en las mencionadas oficinas y en la estación un total de 2.800 billetes diarios.

Mientras tanto, el Oseiro ha conseguido un importante refuerzo, como es el centrocampista Quijada, que pertenecía a la plantilla del Español. Es un jugador por el que suspiraban los equipos fuertes de la capital. Además, dos jugadores del Victoria están en el candelero. Se trata del joven Budiño, al que los seguidores del club de la Escalinata de Santa Lucía le llaman “Santillana”, y el defensa Rafa. Además, parece que el Vioño se ha encontrado a sí mismo después de haber flojeado en el inicio de esta temporada 1975-76.

Domingo, 25 de marzo de 1951
Domingo, 25 de marzo de 1951
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Hace 75 años | Deportivo y Celta, en la Vuelta a Oza de atletismo

A las 11.30 de la mañana de hoy, 25 de marzo de 1951, dará comienzo la prueba atlética denominada II Vuelta a Oza, que organiza el Club Atlético de Los Castros y en la que participarán numerosos equipos de La Coruña y uno de Vigo. La prueba se correrá por un itinerario de doce kilómetros, y en la especialidad de relevos. Y el interés que la misma ha despertado, queda reflejado claramente en la numerosa participación de equipos. Nada menos que diez serán los que tomen hoy la salida y en ellos figuran relevantes hombres de nuestro atletismo regional.

El Deportivo presenta dos equipos, al igual que el Atlético de Los Castros, y después uno representativo de Artigería 48, de la Unión Atlética Ferrolana, del Oza Juvenil, del Buenavista y del Olimpia, siendo de destacar la presencia de un conjunto del Celta de Vigo, que supondrá uno de los mayores alicientes.

Jueves, 25 de marzo de 1926
Jueves, 25 de marzo de 1926
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Hace 100 años | Concurso público para el alcantarillado municipal

El próximo 14 de mayo de 1926, a las doce horas, se celebrará en el Palacio Municipal de esta ciudad el concurso público para adjudicar la instalación de la elevación de las aguas del alcantarillado en La Coruña, que se establecerá en la Casa de Máquinas situada en el lugar de San Roque, en este término municipal, conforme al pliego de bases que se halla de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, juntamente con el presupuesto y los demás documentos del proyecto.

Las proposiciones, redactadas en el correspondiente papel sellado, ajustadas al modelo que figura en dicho pliego de condiciones y acompañadas de la Memoria, planos, presupuestos y demás detalles que las bases determinan, pueden presentarse en la referida Secretaría municipal hasta las trece horas del día anterior al señalado para el concurso.

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