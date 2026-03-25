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A Coruña

El Palacio de la Ópera propone para el Día de la Madre una nueva experiencia gastronómica

Óscar Ulla
Óscar Ulla
25/03/2026 04:17
Cena posconcierto con miembros de la OSG en el Palacio de la Opera.jpg
Cena posconcierto con miembros de la OSG en el Palacio de la Opera
Patricia G. Fraga
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Tras las experiencias musico-gastronómicas en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y después de la celebración del Día de San Valentín el pasado mes de febrero, el Palacio de la Ópera prepara una nueva propuesta, en esta ocasión con motivo del Día de la Madre.

Así, el próximo 3 de mayo, el Palacio de la Ópera se convertirá “en el escenario perfecto para rendir homenaje a quien siempre está ahí”. Será una ocasión para compartir en familia una comida especial que contará con música en vivo, en un entorno no menos especial como es el propio Palacio de la Ópera, “donde cada detalle está pensado para celebrar, agradecer y disfrutar juntos”.

Cena de San Valentín de la OSG

Un San Valentín especial en la cena organizada por la OSG y el Palacio de la Ópera

Más información

Habrá dos opciones de menú. Para los adultos, por un precio de 49 euros, se plantea el siguiente: canelón de frutos del mar con velo de bechamel trufada, carrillera ibérica con patata asturiana y salteado de setas y milhojas de crema y nata con coulís de frutos rojos, además de agua, refrescos, café e infusiones y bodega. Para los más pequeños habrá un menú infantil, por 25 euros, conformado por: tortilla, croquetas de jamón, nuggets caseros de pollo con patatas y vasito de helado artesano. Las reservas se pueden realizar ya a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.

Esta nueva cita gastronómica llega tras el éxito de la cena especial de San Valentín, con una gran afluencia de público y una actuación especial de un cuarteto de músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG)

Galería

Cena posconcierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera

Velada con la presencia del coro de la OSG y del director de la orquesta Ver más imágenes
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