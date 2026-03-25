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Concentración de taxis en la zona del Millennium
A Coruña

El “hartazgo” de los taxistas toma las calles de A Coruña

Entre 350 y 400 profesionales del sector se movilizan contra los VTC

Lara Fernández
Lara Fernández
25/03/2026 11:44

“Hartazgo”, “cansancio” y “falta de comunicación”. Los taxistas de A Coruña lo tienen claro a la hora de expresar los motivos que los han llevado a movilizarse este miércoles contra los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Concentrados a las 11.00 horas en los alrededores del Millennium, entre 350 y 400 conductores, según la Policía Local, partieron rumbo a la ronda de Outeiro para visibilizar el “castigo” que sufre el sector. El enemigo, los VTC, y el cómplice, denuncian, el Ayuntamiento.

 “Queremos que el Ayuntamiento nos escuche y haga cumplir la normativa, que dice que sin licencia municipal no pueden realizar servicios urbanos”, explica el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar. Su homólogo de Radio Taxi, Antonio Vázquez, sostiene que el sector no ha visto "ninguna voluntad por parte del Ayuntamiento de parar esta sangría que estamos sufriendo. Solo pedimos que mientras no haya ordenanza, se aplique la ley, que es clara y dice que los VTC solo pueden hacer servicios interurbanos, a los que no nos oponemos". 

Miguel, un taxista de Teletaxi, considera que la regulación es "necesaria, pero si no se hace cumplir, no sirve. Ahora tenemos una ordenanza que se aprobó hace seis meses en la que se dice que los VTC no pueden hacer servicios urbanos. De poco sirve una ordenanza si no se cumple". 

Otro de los participantes en la movilización es Juan Carlos Sambad, quien convocó en los últimos meses hasta tres concentraciones de taxistas al margen de las dos grandes compañías que operan en la ciudad. "Por fin estamos todos en una movilización. Esperamos que el mensaje sea mucho más potente hacia el Ayuntamiento y que se nos empiece a escuchar de verdad y empiecen a hacer cumplir la ley, que es muy sencillo". 

El recorrido, tras salir del Millennium, es: ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Arda, calle Ramón y Cajal, Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Pequeño, Cantón Grande, avenida de La Marina y Puerta Real. El sector del taxi puso a disposición de los clientes los servicios mínimos mientras dura el paro.

La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

Crece la tensión entre conductores de taxis y VTC ante la falta de regulación en A Coruña: “Se ponen a la par en la parada”

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