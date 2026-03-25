El área de A Coruña acelera su dinamismo: la creación de empresas crece un 9% respecto al año pasado

Una calle del polígono de Pocomaco Archivo El Ideal Gallego

El ecosistema emprendedor del área metropolitana de A Coruña registra números positivos en el inicio de este año. Así lo recogen los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). En febrero de 2026 se constituyeron 86 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 8,8% frente a las 79 empresas creadas durante febrero de 2025.

Aunque la ciudad de A Coruña se mantiene como el motor principal, el crecimiento de este mes de febrero se apoya fuertemente en el dinamismo de los ayuntamientos limítrofes.

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La urbe mantiene su liderazgo sólido con 51 nuevas empresas en febrero de 2026, la misma cifra exacta que registró en el mismo mes del año anterior. La estabilidad en la capital actúa como cimiento para el crecimiento de toda la comarca.

Bergondo es la sorpresa del año. Mientras que en febrero de 2025 solo registró una nueva empresa, en febrero de 2026 la cifra ha saltado hasta las nueve sociedades, multiplicando su actividad emprendedora.

Arteixo, que alberga numerosas empresas, muestra una notable recuperación. Tras un inicio de año discreto en 2025, ha cerrado febrero con ocho nuevas empresas, superando las tres que se crearon en el mismo mes del año pasado.

Culleredo mejora sus registros, pasando de las cinco mercantiles creadas en febrero de 2025 a las seis actuales.

Inicio positivo

La comparativa interanual arroja un balance positivo para la economía local al registrarse un crecimiento sostenido. En los dos primeros meses del 2025 se contabilizaron 143 compañías (64 en enero y 79 en febrero). En el mismo período de 2026 se constituyeron 159 empresas (73 en enero y 86 en febrero).

Áreas industriales como Sabón, Bergondo, Iñás, Piadela, Morás o Teixeiro son algunos de los polos económicos de mayor entidad y, por ejemplo, polígonos como el bergondés –con 344 empresas presentes y 3.500 trabajadores– cuentan con prácticamente el cien por cien de ocupación.

El más nuevo, Morás, sigue atrayendo a compañías y Amper, Auxiembal, Progando y Sesé son algunas de las que adquirieron suelo últimamente.

En Teixeiro (Curtis) se creará la primera planta integral de producción de proteínas vegetales de España, promovida por la compañía In Proteins For All y que propiciará 55 empleos directos, la mayoría indefinidos. La Xunta de Galicia invierte 19 millones de euros en esta instalación.