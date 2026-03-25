Dos de los restaurantes más famosos de A Coruña completan su fusión

Una viandante pasa ayer por delante del la Taberna da Penela Samaná Javier Alborés

El papel de la hostelería en la economía de A Coruña provoca que en el mercado los grandes nombres se muevan como si de futbolistas estrella se tratasen. Una operación de traspaso incluye legiones de fans, llenos asegurados para los curiosos y hasta negociaciones que no siempre salen a la luz o cristalizan. Puede que entre los movimientos más llamativos de 2025 estuviese la compra de Samaná por parte de la Taberna da Penela, dos conceptos en principio algo alejados respecto a la carta y en el entorno, y que finalmente han acabado por fusionarse en el espacio de Rosalía de Castro. Desde esta semana, la cartelería mantiene los dos logotipos, mientras que la carta también incluye lo mejor y más reconocible de cada una de las propuestas.

Maruja Barallobre, dueña de la Taberna de A Penela, en el Samaná Cedida

La propiedad lo define de la forma más sencilla y contundente: “Todo Samaná y lo mejor de la Penela”. Y bajo esa premisa se ha diseñado una nueva carta de la que se puede decir que, donde hubo fuego, aún queda brasa. Sobre todo la famosa brasa del local primigenio y su selección de carnes. Incorporará también los platos más famosos de la Taberna da Penela, como es el caso de la tortilla o la carne asada, entre muchas otras. Respecto a la tortilla, además, en redes sociales lo dejan muy claro los propietarios. “La Coruña cada día más betanceira”, recuerdan en honor a las raíces y la tradición que dio lugar a uno de los establecimientos más longevos de la gastronomía tradicional de María Pita.

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La nueva aventura tuvo un momento fundamental hace unos días, que puede considerarse la bendición de la matriarca. Hasta el Samaná se desplazó Maruja Barallobre, propietaria histórica de la Taberna da Penela, junto a su familia. “Llegó para darle el visto bueno a la última sucursal de La Penela y la visita no pudo ser más satisfactoria, es el comienzo de una nueva etapa dentro de la familia”, indican los responsables del negocio. Su hijo Miguel, por ejemplo, es la persona de confianza de Maruja, que en palabras a El Ideal Gallego aseguró: “La verdad es que el local está muy bien”.

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El antiguo Samaná mantendrá otras características como la coctelería y la decoración, aunque se ha realizado un pequeño lavado de cara para celebrar esa fusión definitiva, una fórmula de equilibrio de fuerzas que lo une al grupo de los restaurantes de Vioño y María Pita.