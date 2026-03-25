Cris Iglesias | “Para eu gañar un Mestre Mateo, tiven que utilizar servizos públicos"
A actriz da Agra do Orzán obtivo a pasada semana o premio da Academia á mellor interpretación feminina, polo seu rol como Virxinia Pereira, a compañeira de Castelao, en ‘Antes de Nós’
A pasada fin de semana, ‘Antes de nós’ fixo historia ao igualar o récord de galardóns acadados nunha edición, trece, ao igual que fixera no pasado ‘Dhogs’. Unha das estatuillas foi a parar á Coruña, a de mellor interpretación feminina protagonista, que foi a parar ás mans de Cris Iglesias pola súa interpretación de Virxinia Pereira, a compañeira de Castelao.
¿Que se sente ao ser elixida mellor actriz?
O primeiro, como dixen o outro día, é algo moi fortuito, poderían ser calquera das que estaban nomeadas, incluso das non nomeadas. É un pouco casual, pero si que é certo que se sinte un cariño moi grande por parte das compañeiras de profesión. Iso senta ben. Permitíndome ese cariño, ese amor, e que sirva como impulso para seguir.
Dicía tamén que era un impulso para seguir “pico e pala”.
Total (rí). A realidade da profesión é complexa. E o certo é que os premios non significan traballo e iso ten outro camiño. A seguir formándome no día a día, facendo probas... efectivamente, pico e pala, pero permitíndome desfrutar, porque os momentos doces neste curro son moi efímeros e hai que disfrutalos.
Ao recoller o premio o pasado sábado, facía unha reivindicación do seu barrio, o da Agra do Orzán.
Si, si, totalmente. Porque me sinto moi orgullosa. Os barrios que son así, duros, certamente conflictivos e que teñen moitísimas etiquetas, porque o barrio da Agra do Orzán, de toda a vida, foi un barrio con moitas etiquetas. Era un barrio complexo, agora e o vexo e digo: nos 90 era o barrio da supervivencia. E agora a min flípame, pasar por alí, ver a xente da clase traballadora, xente de todas as nacionalidades, relixións... síntome moi orgullosa de ver o día a día, unha capacidade de traballo incrible. Creo que son os barrios que levantan as cidades, cunha capacidade enorme, e tamén de convivencia, que penso que aí está a clave, porque ao final os galegos fomos migrantes, na miña familia os meus avós emigraron a Venezuela, e, de repente, ver que no barrio no que te criaches hai xente de todos os lados paréceme incrible porque iso é a vida. Así que moi orgullosa, e tamén porque creo que a clave da vida é aplicarlle conciencia de clase a todo, aos barrios, ao meu traballo tamén, porque para eu chegar a gañar un Mestre Mateo tiven que utilizar servizos públicos e iso é así, e creo que a maior parte das que estamos aí temos esa realidade. Por iso crin fundamental... porque lembras e dis: eu cheguei aquí grazas á axuda de moitas cousas. Moi orgullosa como coruñesa e rapaza que se criou na zona da rúa Barcelona, da rúa Cuba, en toda esa zona...
Como chegou ao proxecto de ‘Antes de Nós’?
Como case todos os proxectos audiovisuais, a través dunha proba, dun casting que me fai a directora, Ánxeles Huerta, xunto coa produtora Zaza Ceballos. En canto me dixeron que estaba dentro, tocou estudiar, informarme, biografía de Virxinia Pereira... rodamos en setembro do 24, foi moi pouco tempo, pero tivemos a sorte de poder ensaiar moito, que é un privilexio no cine. Rodamos en catro semanas, iso é moi pouco, pero por sorte puidemos ensaiar todo o verán, e iso foi o que nos deu a vida tanto a Xoan (Fórneas) como a min.
Encantaríame facer de Maruja Mallo, unha muller que sería incrible que se fixera un relato sobre ela. Como coruñesa, aí está tamén María Pita, unha historia potente
Xa no momento que se presenta ao casting vía que era un proxecto especial?
Si, claro, totalmente. Primeiro, pola historia de Castelao. Segundo, por quen era Virxinia Pereira, porque era unha grandísima descoñecida, para min, para a sociedade galega e, sobre todo para a arte audiovisual, porque nunca se representara en nada a figura de Virxinia. Eu tiña a responsabilidade de darlle vida, poñerlle corpo, porque nunca se vira unha imaxe dela. Profundizando moitísimo en quen era ela e, sobre todo, o que traballamos moito foi na relación dos dous, porque ‘Antes de nós’, o título, fala de todo iso: fala de nós como xeración, fala da propia Xeración Nós, pero tamén fala de nós como parella. O traballo profundo foi entender quen era esta parella, como se contruiu, quen a conformaba... e iso é o máis bonito no proxecto, investigar, descubrir e buscar que lles podes aportar a Virxinia e intentar beber dun montón de fontes, entender como eran as mulleres da época, facer unha composición física, toda esa parte é a máis interesante do labor da actriz.
Como se constrúe unha personaxe como a de Virxinia?
Hai un contexto histórico, as mulleres da época tiñan uns comportamentos moi concretos porque estaban moi marcadas pola sociedade. Por outro lado, as relacións de parella da época hai que contextualizalas, distan moitísimo das de agora. Cando probas vestiario e perruquería, diría que tes o 50% da personaxe, porque, de repente, tes algo que te coloca, levar corsés, capas de roupa, tocados... iso dá moitísima información e te ubica. Para min foi fundamental estudar a súa única biografía, que escribiu Montse Fajardo. O traballo ten moitas capas. E logo tamén é fundamental o traballo lingüístico.
Traballou en moitos proxectos importantes como ‘Ons’, ‘Eroski Paraíso’, ‘Un fantasma en la batalla’... Hai algún papel soñado aínda por facer?
Teño o soño de traballar con xente que me interesa moitísimo. Hai pouco dixen que me encantaría facer de Maruja Mallo, unha muller que sería incrible que se fixera un relato sobre ela. Como coruñesa, aí está tamén María Pita, unha historia potentísima, pero tería que ser unha historia moi grande. Hai grandes mulleres que encarnar. Agora teño tamén moitas ganas de volver ao teatro, moitas, moitas. Fixen teatro sempre, levo moito sen facer e teño moito mono de teatro.