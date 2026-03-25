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A Coruña

A Coruña celebra la Memoria Democrática con nuevos espacios emblemáticos

Redacción
25/03/2026 13:57
Reunión Secretario de Estado Memoria Democrática
Gonzalo Castro y Fernando Martínez López durante la reunión
Cedida
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El Ayuntamiento de A Coruña continúa dando pasos en el reconocimiento de espacios vinculados a la memoria histórica con el impulso a la declaración de varios enclaves como Lugares de Memoria Democrática. Así se abordó en la reunión mantenida entre el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

Durante el encuentro, ambas administraciones avanzaron en la tramitación para reconocer como Lugares de Memoria Democrática espacios emblemáticos de la ciudad como la Casa Cornide, la Casa Museo Casares Quiroga y el entorno comprendido entre la Torre de Hércules, Punta Herminia y el Campo da Rata.

Casa Cornide
El Ideal Gallego

Según explicó el edil, el Gobierno municipal que encabeza Inés Rey mantiene un “trabajo constante” para recuperar la memoria de las personas que sufrieron la represión durante la dictadura franquista, con el objetivo de darles visibilidad y trasladar su legado a la ciudadanía.

Casa Museo Casares Quiroga @ConcellodaCoruña
Casa Museo Casares Quiroga @ConcellodaCoruña

La declaración de estos lugares responde a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, que reconoce como tales aquellos espacios o elementos, materiales o inmateriales, vinculados a hechos de especial relevancia histórica y simbólica relacionados con la lucha por los derechos y libertades, así como con la represión derivada del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil, la dictadura y el exilio.

Torre de Hércules
Torre de Hércules
Patricia G. Fraga

En la reunión también se abordó la aplicación de esta normativa en la ciudad, acordándose la organización de un homenaje público en la plaza de María Pita a los trabajadores municipales represaliados por el franquismo. Un estudio del Instituto Cornide cifra en más de 140 las personas afectadas por esta represión.

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