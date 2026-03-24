Silvia Salgado | “La literatura siempre ha sabido dilucidar lo que no comprendemos”

La escritora Silvia Salgado Cedida

La calma de un domingo antes de la tempestad y del ajetreo de la rutina semanal le da pie a Silvia Salgado a enarbolar una literatura breve y reflexiva que ahora reúne en su nuevo libro, ‘Antes del lunes’ (Hércules de Ediciones), que presentará este jueves, 26 de marzo, a las 19.30 horas en la Fundación Rodríguez Iglesias acompañada de Mónica Martínez, Laura Rodríguez y Juana Abellaneda.

“Este libro nace porque mi editora sabe que recojo una escritura muy dominical, una escritora que yo voy haciendo semanalmente en torno a la reflexión de lo que sucede, de lo que pienso, ella creía que estos relatos debían publicarse”, apunta Silvia Salgado, que explica que, al unirlos todos, “tenían un sentido”.

Estos breves textos hablan “de lo sencillo, de la vida cotidiana, todos aderezados por la literatura”, apunta la autora, que añade entre risas: “También me meto en algún jardín político sin quererlo, pero me meto como ciudadana de su tiempo”, dice en relación a relatos como ‘Cartas de amor’, que parte del día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió su carta abierta a la ciudadanía.

Así, Salgado vuelca su “escritura más íntima”, su “escritura más reflexiva” en un libro, ‘Antes del lunes’, que deja claro que nada tiene que ver con su anterior novela, ‘Verde en el tejado’. “Esto son relatos que recogen reflexiones en torno a lo cotidiano y que tiran de la memoria, de la emoción, pero también de lo que sucede durante la semana”, comenta.

“Es como un recetario de libros”, apunta la escritora, que explica que ‘Antes del lunes’ también es una suerte de mapa “que marca mi propia itinerancia como lectora”. “Siempre tiro de literatura para comprender, para comprender lo que me pasa a mí y para comprender lo que sucede fuera”, indica Salgado, que asegura que este mapa literario “es súper ecléctico”. Y como ejemplos de este eclecticismo literario cita “a filósofos como Hannah Arendt o como Séneca”, “a autores como Paul Auster o a Amos Oz”. A Oz, por ejemplo, lo cita “cuando reflexiono sobre la guerra de Palestina, por ejemplo”. “Son los libros y los autores los que te ayudan a comprender lo que sucede fuera”, añade la autora, porque “la literatura siempre ha sabido mejor que cualquier otra cosa dilucidar lo que nosotros como ciudadanos no sabemos comprender, siempre va un paso por delante”.

Invitación a la reflexión

“‘Antes del lunes’ es una invitación a la reflexión y a la persecución de preguntas más que de respuestas”, comenta la escritora. Pero “también están presentes temas muy importantes como el desarraigo o la desubicación”.

“También se percibe el amor por la lengua, el amor por los vínculos, está indudablemente mi pasión por la naturaleza, por lo sencillo, es un libro que busca la belleza y la felicidad y la va buscando en esas preguntas que te digo que me hago”, comenta Salgado.

“Es un libro que va a hacer las delicias de los lectores, por eso que te decía de que van a encontrar muchísimas referencias y, sin saberlo, va a hacer también las delicias de aquellos que aman la escritura, de aquellos que están interesados por la escritura, porque se ve mucho a la escritora que hay en mí, cómo es el proceso de escribir, los rituales, como caminar, que yo necesito caminar antes de escribir”, relata.