Resonac, con fábrica en A Coruña, logra la primera Declaración Ambiental de Producto del sector para sus electrodos

Fábrica de Resonac en A Coruña

La unidad de negocio de grafito de Resonac, empresa con fábrica en A Coruña, ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia de sostenibilidad al convertirse en el primer productor mundial de electrodos de grafito en disponer de una Environmental Product Declaration (Declaración Ambiental de Producto) verificada y, al mismo tiempo, certificar su metodología de cálculo de la Huella de Carbono de Producto conforme a la norma internacional ISO 14067.

La compañía ha informado este martes de que el certificado verificado, que cubre los electrodos de grafito fabricados en las plantas de España y Austria, proporciona información ambiental objetiva, comparable y verificada sobre el impacto del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.

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Este hito responde a la creciente demanda de las empresas siderúrgicas de disponer de datos ambientales fiables que les permitan avanzar en su posicionamiento como proveedores de acero verde, tanto en licitaciones públicas como en proyectos privados, según asegura Resonac.

Más allá del carbono, este certificado ofrece a las acerías acceso a múltiples indicadores ambientales clave, constituyendo una base sólida para la transparencia, la toma de decisiones informadas y la mejora de la calidad de su reporting ambiental.

De forma complementaria, Resonac Graphite ha certificado su metodología de cálculo de la Huella de Carbono de Producto conforme a la ISO 14067, tras una revisión independiente realizada por TÜV Rheinland.

Este certificado avala que el método de cálculo empleado es científicamente robusto, coherente y aplicable de forma consistente al portfolio de electrodos de grafito y connecting pins en las distintas entidades del grupo.

"La sostenibilidad no es solo reducir emisiones, es generar confianza. Con la EPD verificada y la certificación conforme a ISO 14067 reforzamos nuestro posicionamiento como proveedor de confianza y socio estratégico en sostenibilidad, ofreciendo a nuestros clientes datos ambientales fiables y comparables, que les ayudan a avanzar en sus propios objetivos de descarbonización", ha expuesto el presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit, César Castiñeira.