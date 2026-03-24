Contenedor quemado en Labañou.jpg Carlota Blanco

Labañou ha vivido una noche llena de sobresaltos: alguien prendió fuego a media docena de contenedores ubicados en las calles Perú y Maestro Bernardino González Freire. Era la una y media de la madrugada cuando los vecinos de estas zonas se despertaron sobresaltados ante los gritos de fuego.

A pesar de la pronta reacción de los servicios de emergencia, cinco de estos contenedores quedaron completamente calcinados. Además, por lo menos dos coches y una moto así como un negocio próximos resultaron afectados por las llamas.

Se trata de un fenómeno que ocurre periódicamente: un gamberro se dedica a prender fuego a los contenedores, arrojando una colilla u otro objeto ardiendo que hace que la basura entre en combustión. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha sustituido recientemente todos los contenedores. La Policía Nacional investiga el incidente.

Por otro lado, a las 07.15 horas, en la Estecha de San Andrés, en su cruce con Torreiro, se cortó al tráfico por un incendio en un baño portátil de una obra. Se reabrió a la circulación media hora después.