Panaria llega a Coruña The Style Outlets con su primer local en Galicia

La tienda Panaria en Coruña The Style Outlets

Panaria, marca de la cadena española de restauración Compañía del Trópico, abre su primer establecimiento en A Coruña, ubicado en el Centro Comercial Coruña The Style Outlets, en avenida Alvedro, 5, Culleredo. El local dispone de 42 metros interiores y una terraza exterior de 30 metros cuadrados adicionales. Esta apertura, marca la llegada de la enseña a la comunidad gallega y ha supuesto la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo.

A partir de este martes, los consumidores coruñeses podrán disfrutar de una carta compuesta por panes elaborados diariamente, bollería horneada en el propio establecimiento y una cuidada selección de cafés, infusiones y bebidas preparadas al momento. Además, el local ofrecerá una variedad de platos frescos, como ensaladas, tostadas, bocadillos, focaccias y propuestas dulces y saladas incorporando opciones equilibradas y adaptadas a las nuevas tendencias de consumo.

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Con un total de 62 locales en toda España, Panaria combina establecimientos propios y franquiciados. La compañía prevé que esta apertura sirva de punto de inflexión para impulsar su expansión en Galicia con nuevos socios locales.

"Estamos encantados con la apertura de este primer establecimiento en A Coruña. Un hito que refuerza nuestro compromiso con la expansión de Panaria y con la creación de oportunidades de negocio sólidas para nuevos franquiciados. Creemos que nuestro modelo de panadería-cafetería, basado en la calidad de los productos y la experiencia del cliente, ofrece un concepto atractivo y rentable que seguirá creciendo en toda España", explica Albert Jordi-, CEO de Compañía del Trópico.