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A Coruña

Panaria llega a Coruña The Style Outlets con su primer local en Galicia

Redacción
24/03/2026 11:02
La tienda Panaria en Coruña The Style Outlets
La tienda Panaria en Coruña The Style Outlets
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Panaria, marca de la cadena española de restauración Compañía del Trópico, abre su primer establecimiento en A Coruña, ubicado en el Centro Comercial Coruña The Style Outlets, en avenida Alvedro, 5, Culleredo. El local dispone de 42 metros interiores y una terraza exterior de 30 metros cuadrados adicionales. Esta apertura, marca la llegada de la enseña a la comunidad gallega y ha supuesto la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo.

A partir de este martes, los consumidores coruñeses podrán disfrutar de una carta compuesta por panes elaborados diariamente, bollería horneada en el propio establecimiento y una cuidada selección de cafés, infusiones y bebidas preparadas al momento. Además, el local ofrecerá una variedad de platos frescos, como ensaladas, tostadas, bocadillos, focaccias y propuestas dulces y saladas incorporando opciones equilibradas y adaptadas a las nuevas tendencias de consumo.

El Súper Jueves de Coruña The Style Outlets durará 72 horas

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Con un total de 62 locales en toda España, Panaria combina establecimientos propios y franquiciados. La compañía prevé que esta apertura sirva de punto de inflexión para impulsar su expansión en Galicia con nuevos socios locales.

"Estamos encantados con la apertura de este primer establecimiento en A Coruña. Un hito que refuerza nuestro compromiso con la expansión de Panaria y con la creación de oportunidades de negocio sólidas para nuevos franquiciados. Creemos que nuestro modelo de panadería-cafetería, basado en la calidad de los productos y la experiencia del cliente, ofrece un concepto atractivo y rentable que seguirá creciendo en toda España", explica Albert Jordi-, CEO de Compañía del Trópico.

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