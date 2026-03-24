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A Coruña

Los operarios que amarran los barcos en los muelles de A Coruña: “Damos apoyo por mar y tierra”

La empresa Maritime Global Services (MGS), con sede en la dársena de Oza, garantiza el atraque seguro de las embarcaciones en el puerto 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
24/03/2026 04:05
El director general de Maritime Global Services, Diego Vidal
El director general de Maritime Global Services, Diego Vidal
Javier Alborés
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Los trabajadores del puerto de A Coruña son los que garantizan que cada barco atraque, descargue la mercancía y desatraque sin incidencias. Entre ellos están los amarradores, que tienen como tarea principal asegurar los buques al muelle mediante cabos o cuerdas durante las maniobras de atraque y desatraque. La empresa Maritime Global Services (MGS), con sede central en el muelle de Oza, es la que asume esta tarea en la dársena herculina.

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“Damos apoyo por mar y tierra. Garantizamos que cada barco quede bien amarrado y seguro en el muelle”, asegura el director general de la compañía, Diego Vidal, al ser preguntado sobre el papel que desempeñan estos operarios portuarios.

Maritime Global Services nació a principios de la década de 1960 como Agrupación de Boteros-Amarradores del Puerto de La Coruña, como prestadora del servicio de maleteros a los buques de pasaje y con domicilio social en un local del muelle de Méndez Núñez, cedido por la Junta de Obras del Puerto.

Embarcaciones de Maritime Global Services, en el puerto de A Coruña
Embarcaciones de Maritime Global Services, en el puerto de A Coruña
Javier Alborés

En la década de 1990 vivió un momento importante en su historia, con la transformación de aquella primera cooperativa en una sociedad mercantil: Amarradores Puerto de La Coruña SL. En 2008 se produjo la entrada de un nuevo socio, Grupo Ibaizabal. Este hecho fue aprovechado para rebautizar la compañía con el nombre comercial de Maritime Global Services.

Seguridad

En A Coruña ofrece los servicios de amarre, desamarre, mantenimiento de buques, limpieza de aguas y reparaciones submarinas (con actuaciones de soldadura, cambio de válvulas, instalación de protecciones, así como reparaciones mecánicas y estructurales a flote).

Cuenta con una plantilla de 38 empleados y una flota de trece embarcaciones, a la que se sumará la número catorce en pocas semanas, que ya está en construcción. Una de ellas es la recién recepcionada ‘Viote’, de 25 metros de eslora y que será destinada al sector de la construcción marítima. Será alquilada a empresas y su primer destino será Marruecos.

El ‘Viote’, atracado en A Coruña
El ‘Viote’, atracado en A Coruña
Javier Alborés

Diego Vidal explica que MGS es la empresa que garantiza que los barcos queden “bien amarrados”, especialmente en momentos de mal tiempo, cuando se necesita un “refuerzo” en el amarre. “Lo suelen pedir los barcos. Hacemos la vigilancia para evitar accidentes”, asegura.

También confiesa que la empresa ha vivido unos “meses complicados” por culpa del mal tiempo registrado en los últimos meses.

La compañía tiene actividad en A Coruña, Vigo, Marín, Vilagarcía, Cee, Ferrol, Ribadeo, San Ciprián, Avilés, Gijón, Santander, Bilbao, Pasaia, Tarragona y Barcelona.

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