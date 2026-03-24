Omar Montes, el adiós a la música del artista que más gente metió en la plaza de María Pita

El cantante Omar Montes anunció este lunes por la noche que está viviendo su "último año en la música". El artista urbano se retirará del espectáculo tras una década cantando, pero también dejando un récord en el ranking de A Coruña. Y es que el cantante es el que más gente ha conseguido meter en un concierto en la plaza de María Pita.

Fue el 5 de agosto de 2024 cuando Omar Montes sumaba el primer gran éxito de las fiestas de María Pita de ese verano. Aunque las autoridades contaban con que en la plaza estarían 18.000 personas, al final fueron 26.000, según fuentes municipales. Esta cifra sitúa al artista como el que mayor afluencia ha conseguido en este recinto en toda su historia.

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Si bien en el Ayuntamiento no habían visto venir este rotundo éxito, el que sí sabía la que se iba a liar era el productor que cerró el evento: el mítico Gandy, historia de la música coruñesa. "Yo ya lo sabía, de hecho ya lo había propuesto el día anterior", explica.

Y ese mismo día confirmó lo que iba a ocurrir tras la jornada que pasó con Omar Montes: "Vi que la manera de entrar en la plaza era complicada. Mi hijo y yo nos pasamos el día con él y su staff, llevándolos por varios sitios de A Coruña. Intimamos tanto que le dio a mi hijo dos pases VIP para el concierto. Pero él no consiguió llegar a la plaza. Se quedó por el Priorato -a la altura del númeor 16 de la calle de la Franja- y no pudo entrar. Aquello fue escandaloso".

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Gandy, sorprendido por el anuncio de la retirada de Omar Montes, se quedó con una gran imagen del cantante. "Es un buen tipo. Es imposible que se haga una foto con todo el mundo que se la pide. En cada tramo que íbamos a pie era una locura", explica.

Omar Montes se retirará este año con el récord de afluencia de la plaza de María Pita y dejando para los siguientes confirmaciones el reto de superar aquellos 26.000 de 2024.