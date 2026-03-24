Más de 10.000 personas volverán a reunirse en EXPOCoruña alrededor del mundo animal en la segunda edición de Pata Pata

La feria Pata Pata 2026, el gran encuentro gallego dedicado a los animales de compañía y al turismo pet friendly, volverá a EXPOCoruña los días 18 y 19 de abril con una segunda edición que crecerá en participación, programación y propuestas para todos los públicos.

Tras el éxito de su primera edición, que reunió a más de 10.000 visitantes, el evento se consolida como uno de los principales puntos de encuentro del sector en Galicia y el norte de Portugal. En esta ocasión, la feria contará con más de 70 marcas y entidades participantes, ofreciendo más de 40 actividades entre exhibiciones, charlas, concursos y demostraciones en vivo.

Las entradas están disponibles a través de la página web oficial del evento.

Durante todo el fin de semana, Pata Pata se convertirá en un espacio dinámico donde se combinarán divulgación, espectáculo y participación. Entre los grandes atractivos de esta segunda edición, destaca el II Concurso Pata Pata de Belleza Canina organizado por la Sociedad Canina Gallega, que juntará a numerosos ejemplares de diferentes razas en una competición oficial que se celebrará el domingo por la mañana en la pista central.

También tendrá lugar la Exposición Internacional Felina, organizada por la ASFE, Asociación Felina Española, donde el público podrá conocer diferentes razas de gatos y descubrir curiosidades sobre el mundo felino a través de charlas y encuentros especializados.

Junto a estas citas destacadas, la feria incluirá también varias actividades participativas con inscripción previa y plazas limitadas. Entre ellas sobresale la ‘Mascotada Infantil’, una de las novedades de esta edición organizada por Tiendanimal, pensada para que los más pequeños compartan un momento especial con sus animales de compañía. También se celebrará Can Talent. Por qué tu perro es el mejor?, una actividad abierta al público en la que los participantes podrán demostrar las habilidades y curiosidades de sus perros en un ambiente lúdico. La programación se completa con la sesión práctica ‘20 trucos para educar a tu perro’, organizada por Montegatto, una demostración participativa que permitirá aprender técnicas sencillas de entrenamiento y comunicación con los animales.

Otro de los momentos más esperados serán las exhibiciones del Cuerpo Cinológico de la Guardia Civil, que mostrarán en directo el trabajo de los perros especializados en tareas de seguridad y detección.

El programa incluirá además exhibiciones de agility, a cargo del Club Agility Cococan, y demostraciones de perros de salvamento y busca de personas, realizadas por la Asociación CASAGA (Perros de Salvamento de Galicia).

Feria familiar

Pata Pata está concebida también como una feria familiar. Por ello contará con un Espacio Infantil con actividades sobre tenencia responsable, como el juego educativo ‘CoidAmigo’ o ‘El árbol de los mensajes’, pensadas para sensibilizar a los más pequeños.

La programación incluirá también diversas charlas y demostraciones orientadas a promover el bienestar animal y la convivencia responsable. Entre ellas destaca la sesión ‘Urgencias veterinarias: cómo actuar ante una emergencia en la casa o haciendo senderismo con tu perro’, impartida por profesionales de la Asociación de Comportamiento y Bienestar Animal (ACBA), así como una charla sobre primeros auxilios para tutores patrocinada por el Hospital Veterinario Abeiro.

En el ámbito de la educación canina, el equipo de Montegatto ofrecerá demostraciones prácticas como ‘20 trucos para educar a tu perro’, una actividad abierta al público con ejercicios de entrenamiento y comunicación con el animal. También participarán en demostraciones de terapias e intervenciones asistidas con perros y en otras propuestas participativas pensadas para reforzar el vínculo entre personas y animales. Algunas de estas actividades, como determinadas demostraciones prácticas contarán con plazas limitadas y requerirán inscripción previa.

Además, se abordarán temas como la educación canina en positivo, la gestión del estrés entre perros y personas o los errores más frecuentes al viajar con perros en coche, en una intervención del bombero especialista en rescates Sergio Gascó, campeón del mundo y cinco veces campeón de España en esta disciplina.

Fotografía, turismo y experiencias

La programación incluye también actividades pensadas para públicos específicos. Es el caso del ‘Fotowalk Pata Pata, un encuentro fotográfico organizado por Fotowalk Galicia que permitirá a los participantes recorrer la feria capturando la relación entre personas y animales.

En el ámbito del turismo, el programa contará con charlas sobre destinos pet friendly, como la presentación de O Salnés como destino turístico adaptado para viajeros con animales o la intervención de la Diputación da Coruña sobre el potencial turístico de Ferrolterra.