María José Llergo, primera confirmación de las Noites de Flamenco e Jazz de A Coruña

El apartado dedicado al flamenco y al jazz del festival Noites do Porto de A Coruña ya tiene su primera confirmación: la artista María José Llergo, clave en el flamenco contemporáneo, estará en julio en el teatro Colón.

El festival que tiene como enclave central el puerto, pero que se desarrolla en otros escenarios como el propio teatro Colón o salas de conciertos herculinas, ha anunciado este martes que María José Llergo estará el jueves 2 de julio en A Coruña para estrenar su nuevo disco, 'Mala Mía', en el que suma electrónica y trip-hop a su universo flamenco.

María José Llergo ya estuvo en A coruña en 2024 dentro del ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, con un concierto que se desarrolló en el Salón Atlántico del restaurante Árbore da Veira.

Noites do Porto ha empezado esta semana a revelar algunos de los protagonistas del festival de este 2026. Así, Curtis Harding se reveló este lunes como la primera pieza de la nueva edición, con un concierto en la Sala Inn Club el 30 de junio para presentar su 'Departures & Arrivals: adventures of Captain Curt'.