Los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña se deshacen en elogios hacia el Ayuntamiento: "Valiente, atrevido y lo que nadie se atrevió a hacer"

Tráfico rodado en la Ciudad Vieja AEC

Pocas veces una medida de un Gobierno local ha suscitado tanto entusiasmo como el anuncio de la regulación del tráfico en la Ciudad Vieja. El Ayuntamiento anunció en la mañana del martes que será una aplicación la que controle el acceso de vehículos comerciales y privados, un censo que se actualiza por primera vez en una década y que da respuesta a una demanda que estaba a la cabeza de las batallas de la asociación de residentes.

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De hecho, la entidad presidida por Leonardo Méndez ha tardado apenas un par de horas en agradecer públicamente la decisión del Gobierno de Inés Rey, hacia el que se deshace en elogios. “Queremos trasladar públicamente nuestro reconocimiento al Ayuntamiento de A Coruña, a la concejalía de Movilidad y, especialmente, a su concejala, Noemí Díaz. También a la directora del servicio y el equipo técnico que ha trabajado en el asunto, debido a la valentía y compromiso demostrados en los últimos meses y que afectan a nuestro barrio”, dice el comunicado hecho público, en el que se da por alcanzada la “verdadera peatonalización de la Ciudad Vieja”.

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Después de meses de conversaciones, el modelo elegido por el Ayuntamiento de A Coruña “supera con creces las expectativas y las reivindicaciones que se venían expresando” por parte de los vecinos. Señalan, como ejemplos, la “necesaria renovación de las autorizaciones de residentes, la mejora de la señalización y el refuerzo de la vigilancia, incluyendo el control del estacionamiento mediante cámaras”.

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La reflexión agradecida de la asociación vecinal de la Ciudad Vieja va un paso más allá y valora el modelo de A Coruña por el que está apostando María Pita. “Hay que reconocer que esta forma de hacer ciudad es una apuesta valiente y atrevida, que nadie antes se atrevió a afrontar y que va a mejorar de manera significativa la Ciudad Vieja, favoreciendo la convivencia e impulsando su dinamización”.

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Por otra parte, el presidente, Leonardo Méndez, añade a título personal: “Es una apuesta seria e importante, que da carpetazo a un proceso de diez años y va a atraer gente a un espacio donde el peatón no se vea amenazado por vehículos a motor, y donde niños y jóvenes, además de los mayores, podremos disfrutar de una zona tranquila y alejarnos del ruido y las prisas”.