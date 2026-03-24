Los Bagazitos, el snack pionero de Estrella Galicia, ganan tres premios en la feria Alimentaria
Bagazitos, el snack pionero en España por su elaboración a partir del bagazo de cerveza, ha logrado hacerse con tres galardones en los Premios Innoval 2026. Este proyecto, liderado por Juan Francisco Carrillo y Paolo Fusaro, finalistas del programa de innovación abierta ImpacTaste de Corporación Hijos de Rivera y Blendhub, se ha impuesto en las categorías de Dulcería, confitería, snacks y panadería, Tendencia de sostenibilidad y Canal de venta, impulso en la nueva edición de estos galardones.
En la entrega de premios Innoval 2026, que ha tenido lugar este lunes, 23 de marzo, Bagazitos ha sido reconocido como unos de los productos de alimentación y bebidas más innovadores del mercado. Estos galardones han sido otorgados en el marco de Alimentaria, una de las ferias internacionales de alimentos, bebidas y gastronomía más importantes del mundo, celebrada en Barcelona.
En palabras de Juan Francisco Carrillo, cofundador de Bagazitos: “El bagazo de cerveza lleva décadas siendo considerado un subproducto con destino casi único a la alimentación animal. Nuestro objetivo era verlo como un ingrediente funcional para productos que fueran un complemento a la oferta de Hijos de Rivera, sobre todo a sus cervezas. Tres premios Innoval en Alimentaria 2026 son una señal clara de que el mercado también lo ve así. Pero este logro no sería posible sin la confianza de Corporación Hijos de Rivera, que a través de su programa ImpacTaste nos dio acceso a infraestructura, conocimiento y red para convertir una idea en un producto escalable. Eso es lo que necesita el upcycling para dejar de ser nicho y convertirse en estándar: corporates que entiendan que los subproductos son activos estratégicos, y que el talento externo puede ser el mejor socio para activarlos”.
Por su parte, Yago Campos, director de I+D+i de Hijos de Rivera, ha señalado: “Estamos muy ilusionados por el reconocimiento que supone este premio para un proyecto que, a partir del bagazo de cerveza, presenta un snack atractivo, sabroso y saludable para el consumidor. Bagazitos es un claro ejemplo del éxito de nuestro programa de innovación abierta, ImpacTaste, creado precisamente para impulsar proyectos piloto que permitan valorizar nuestros subproductos en nuevas aplicaciones alimentarias. Bagazitos es un proyecto que todavía está arrancando, pero ya puede adquirirse a través de diferentes canales, y premios como éste ayudarán a acelerar su escalado y a llegar a más personas. Además, esta iniciativa se enmarca dentro de nuestra estrategia global de I+D+i para la valorización de subproductos, donde el bagazo de cerveza es el caso estrella: desde colaboraciones industriales como la de InProteins, la primera planta de proteína vegetal en España; pasando por el programa de innovación abierta ImpacTaste y hasta aplicaciones concretas que utilizan harina elaborada a partir de bagazo como Bagazitos. Nos enorgullece apostar por propuestas que desafían lo establecido y abren nuevas oportunidades para un sistema alimentario más sostenible”.
Tradición mediterránea junto a innovación cervecera
Bagazitos nace de una fusión entre la tradición gastronómica mediterránea y la cultura cervecera, convirtiéndose así en un snack pionero en España elaborado a partir de harina procedente de bagazo de cerveza. Este producto apuesta por la sostenibilidad, la salud y el sabor, ofreciendo un 50% menos de grasa que los snacks tradicionales, alto contenido en fibra y proteína, y un formato pensado para acompañar el momento cervecero de forma óptima. Bagazitos se inspira en una receta mediterránea, que reinterpreta los ingredientes para crear una alternativa horneada, más ligera y alineada con las nuevas tendencias de consumo.
El proyecto tiene su origen en ImpacTaste, el programa de innovación abierta impulsado por Corporación Hijos de Rivera en colaboración con Blendhub, que promueve el talento joven y la economía circular en alimentación. En su edición de 2024, la iniciativa liderada por Juan Francisco Carrillo y Paolo Fusaro fue uno de los cinco proyectos finalistas y, en pocos meses, ha pasado de ser una idea para convertirse en un producto real. Actualmente, Bagazitos ya está disponible en MEGA, el Museo de Estrella Galicia, en la tienda online bagazitos.com, tiendas gourmet, canal conveniencia y Horeca.
Este snack tiene como ingrediente principal el bagazo de cerveza, un subproducto cervecero de alto valor nutricional cuyo uso tradicional se ha centrado en la alimentación animal. Sin embargo, gracias a sus excelentes propiedades, con un alto contenido en fibra y proteína, y a los avances tecnológicos en el sector foodtech, se abre un abanico de aplicaciones innovadoras orientadas al consumo humano. Esta evolución permite, en el caso concreto de Bagazitos, reducir el uso de harinas refinadas y aportar beneficios funcionales, dando lugar a un snack alto en fibra, con mayor contenido proteico y con menos grasa, demostrando cómo ingredientes con gran potencial pueden ser revalorizados en la alimentación moderna.