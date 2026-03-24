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A Coruña

La Policía detiene a un empresario coruñés que empleaba a extranjeros con identidades falsas

Así se ahorraba pagar los cursos de capacitación

Abel Peña
Abel Peña
24/03/2026 10:19
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
Una patrulla de la Policía Nacional 
CEDIDA
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Un extranjero, al consultar su vida laboral, descubrió que figuraba en la Seguridad Social que había estado trabajando en España por unas fechas en la que se encontraba fuera del país. Ese fue el comienzo de la operación 'Marka', que ha culminado con la detención de un empresario coruñés por falsificación documental. . 

Es sospechoso de emplear a inmigrantes utilizando la identidad de antiguos trabajadores. De esta manera, no tenía que pagar los cursos de capacitación, pero perjudicaba a los empleados, dado que los que cotizaban en la Seguridad Social eran los anteriores. Además. al no estar cualificados, aumentaba la inseguridad. 

Algunos trabajadores lo descubrieron y exigieron que se rectificara el contrato, pero el empresario se negó y los despidió. 

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