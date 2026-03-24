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A Coruña

La huelga en Primaria pierde fuelle en A Coruña: solo once médicos la secundan

El impacto asistencial sigue siendo elevado y solo este lunes más de 500 consultas se vieron afectadas

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
24/03/2026 18:17
Concentración de personal médico en A Coruña convocada por le sindicato O’Mega el pasado 4 de marzo
Concentración de personal médico en A Coruña convocada por le sindicato O’Mega el pasado 4 de marzo
Cabalar (Efe)
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Ir al médico de cabecera y no ser atendido empieza a ser algo a lo que los coruñeses se están acostumbrando, pese a que el seguimiento de la huelga en Atención Primaria convocada por O’Mega pierde fuelle, aunque no impacto. Si este lunes solo 18 médicos del área sanitaria herculina secundaban el paro, hoy martes lo hicieron once. 

Pero el reguero de cancelaciones no cesa y, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, solo en A Coruña fueron suspendidas más de 500 consultas el primer día de esta semana, alcanzando las 3.460 en toda Galicia. 

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A la espera de conocer si el nuevo encuentro entre la Xunta y el sindicado médico logra desbloquear la huelga que se mantiene activa desde el 2 de marzo, el seguimiento en el área de A Coruña y Cee se desinfla poco a poco. Este martes obtuvo un 2,33% en el turno de la mañana y un 1,76% en el de la tarde, unas cifras similares al resto del territorio gallego, si bien al inicio de la huelga indefinida se situaban entre el siete y el diez por ciento. 

Sin embargo, las cifras del impacto asistencial son alertantes. Desde el comienzo del paro, casi 70.000 citas se vieron afectadas por esta convocatoria, de las cuales 10.185 corresponden a A Coruña. 

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