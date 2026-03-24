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A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña impulsa la expansión de las empresas gallegas

La entidad organiza misiones comerciales 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
24/03/2026 13:02
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro
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La Cámara de Comercio de A Coruña organiza actuaciones comerciales internacionales, dirigidas a pequeñas y medianas empresas con interés en iniciar o consolidar su actividad exportadora, con el objetivo de facilitar el acceso de las compañías gallegas a nuevos mercados exteriores y fortalecer su competitividad global.

Una de ellas es la Feria Batimatec, en Argelia, prevista en mayo 2026. También se realizará una misión comercial a China, Taiwán y Hong Kong en el mismo mes. Esta acción permitirá a las empresas participantes mantener reuniones con potenciales socios estratégicos y explorar oportunidades en diferentes sectores.

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Más información

La Cámara facilitará la presencia de empresas del sector diseño, arquitectura, interiorismo y mobiliario en Clerkenwell Design Week, en Reino Unido, uno de los eventos de referencia en Europa que se celebrará en mayo. Se trata de plataforma clave para la visibilidad internacional de marcas creativas y soluciones innovadoras.

Más actuaciones

Otra iniciativa será la misión comercial multisectorial a Portugal prevista en mayo, que acercará a las empresas a distribuidores, importadores y socios locales de todo el país, incluyendo dos regiones estratégicas en crecimiento como Azores y Madeira.

La Cámara de Comercio también facilita la participación en ferias de moda, complementos y decoración de París, previstas en septiembre. Además, organiza una visita profesional a SIAL París, evento en el ámbito de la alimentación y bebidas. También será en París.

Las plazas para participar en las próximas misiones comerciales son limitadas. Las empresas interesadas pueden consultar el calendario actualizado de acciones de internacionalización y los requisitos de participación en la web de la Cámara de Comercio de A Coruña, según explica la entidad.

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