Inditex cambia el diseño de su nuevo comedor y eleva el presupuesto a 28,4 millones de euros

Obras del nuevo comedor de la sede central de Inditex en Arteixo Quintana

El gigante de la moda Inditex ha acordado aumentar de forma sustancial el presupuesto que destina a la construcción del nuevo comedor de su sede central en el polígono de Sabón (Arteixo), que pasa de un coste de 15 a 28,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 89%. El motivo de esta decisión es que esta iniciativa ha registrado cambios respecto a lo proyectado inicialmente.

El Ayuntamiento arteixán aprobó el pasado lunes una modificación de la licencia de obra que había concedido en 2024 para la ejecución de esta actuación. La documentación a la que ha tenido acceso este diario recoge que el grupo textil ha decidido que este inmueble tenga más altura y más superficie.

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La altura máxima del edificio, incluido un altillo destinado a diversas instalaciones de servicios, alcanzaba los 9,90 metros en el proyecto original y en la nueva propuesta aumenta hasta los 10,97 metros. También crece en 550,82 metros cuadrados la superficie de ocupación con respecto a lo previsto, lo que supone elevarla hasta cerca de los 10.500 metros cuadrados.

La licencia de obra en la que se autoriza la modificación de la obra también señala que se han añadido “pequeñas modificaciones interiores en la distribución de la edificación” porque, al cambiar la superficie y la altura, se han ajustado “las instalaciones”.

Capacidad

Según recoge la resolución en la que se otorga el visto bueno a estos cambios en el proyecto, Inditex presentó el pasado 18 de diciembre la solicitud para modificar la licencia de obra concedida en 2024.

Este edificio se compone de un sótano, planta baja y un altillo con diversas instalaciones de servicios. Ha sido diseñado para tener una capacidad total de 1.357 personas. El proyecto de obra recoge que se conectará con el resto de espacios de la sede mediante una marquesina cubierta a lo largo de un gran espacio con árboles.

Obras del nuevo comedor de la sede central de Inditex en Arteixo Quintana

Además, esta actuación incluye la ejecución de un aparcamiento de autobuses para los trabajadores del complejo, además de un nuevo acceso al recinto con el fin de diversificar los recorridos de entrada y salida de la sede de la compañía.

El diseño de este inmueble corresponde a los arquitectos Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran y Albert Gil Margalef, del estudio barcelonés Batlleiroig, que trabaja desde hace años para Inditex y ya ha asumido diseños de otros espacios del grupo. Este comedor está ejecutado con el habitual color blanco que caracteriza a los edificios que construye la empresa textil.

Este espacio que Inditex habilita para sus empleados se ubica en una parcela del polígono de Sabón que fue propiedad del Ministerio de Transportes y que la empresa adquirió al Ministerio de Hacienda por un montante de 7,12 millones de euros en una subasta pública celebrada hace cuatro años.

Crecimiento

La ejecución del nuevo comedor forma parte del plan de Inditex de mejora de sus instalaciones en el “campus de Arteixo”, tal y como lo denomina la multinacional.

En el solar contiguo al nuevo comedor se desarrolló el proyecto de más envergadura de los últimos tiempos. Se trata de las nuevas oficinas centrales de la marca más conocida del grupo, Zara, que fueron inauguradas el pasado mes de octubre. La fachada del edificio se caracteriza por cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso.

Su coste rondó los 280 millones de euros. Ocupa una superficie de 170.000 metros cuadrados. La obra de esta edificación comenzó en 2022 y fue inaugurado en octubre de 2025. Este espacio está destinado a los equipos comerciales y diseño de Zara, y está compuesto por cinco plantas en superficie y otras dos subterráneas que se utilizarán como aparcamiento.

A poca distancia, operarios han acometido la plantación de más de medio centenar de árboles, en una actuación que aumenta la zona verde de la sede central.