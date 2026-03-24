Un camión junto a la lonja del puerto coruñés, en una imagen de 2019 Quintana

El puerto coruñés registró un paro total de actividad hace 25 años, cuando los trabajadores de la instalación optaron por ir a la huelga como medida de presión para la negociación de un nuevo convenio colectivo. Esa reivindicación laboral mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 24 de marzo de 2001. A estas alturas de 1976, medio siglo atrás, el periódico comunicaba la designación del concejal José Peña Bermúdez como alcalde interino de la ciudad. Hace 75 años, era noticia el viaje hacia España del ‘Marqués de Comillas’ procedente de Nueva York. Hace un siglo, el 24 de marzo de 1926, el diario contaba los planes de las autoridades municipales para derribar varias casas en el andén de Riazor.

Sábado, 24 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La huelga paraliza la actividad en el puerto coruñés

Los trabajadores del puerto de A Coruña impidieron ayer, 23 de marzo de 2001, el desarrollo de la actividad en las instalaciones para forzar al Gobierno a negociar el convenio colectivo. Según el comité de empresa, toda la plantilla secundó la huelga, en la que no se registraron incidentes, salvo un atasco mientras permanecieron bloqueados los accesos al muelle.

Por otra parte, desde que un particular contrata el servicio de gas natural hasta que consigue suministro para calentar su vivienda pasan una media de seis meses en A Coruña. Las licencias de canalización y las averías en las instalaciones retrasan la llegada de esta energía a pesar de que el cliente ya ha firmado un contrato de 50.000 pesetas. Los meses pasan y el usuario tiene que seguir recurriendo al butano. Según señalan desde Gas Coruña, las demoras son puntuales y se intentan resolver cuanto antes.

Miércoles, 24 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Ratas en Juana de Vega y en San Agustín

En las últimas horas nos han presentado dos denuncias por “visiones” de ratas. Apunten los encargados de eliminarlas. La primera rata fue vista por numerosas personas que, a las cinco de la madrugada del pasado domingo, 21 de marzo de 1976, regresaban del viaje a Tenerife, acompañando al Deportivo. La rata se paseó a esa hora por la calle Juana de Vega, con gran parsimonia, según los testigos. La otra rata fue descubierta a las diez de la mañana de ayer en las proximidades del mercado de San Agustín.

Por otra parte, el concejal José Peña Bermúdez es actualmente alcalde interino de la ciudad, por expresa designación del titular, habida cuenta de que el resto de los miembros de la Corporación se encuentran en Madrid, donde serán recibidos por el Rey. Peña es el único concejal que permanece en La Coruña, porque razones particulares le han impedido viajar a Madrid.

Sábado, 24 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Dos millones de puros trae el “Marqués de Comillas”

El pasado día 17 de marzo de 1951 salió del puerto de La Habana hacia Nueva York, para luego proseguir su viaje hacia los puertos españoles de su itinerario regular, el trasatlántico español “Marqués de Comillas”, perteneciente a la Compañía Trasatlántica Española.

En La Habana recogió 90 pasajeros, entre los que figuran, entre otros, Enrique Cortés Tovar, que va en calidad de repatriado después de haber permanecido en Cuba algún tiempo, y Vicente Bouza Pasante, que fue reembarcado, pues permanecía en La Habana sujeto a las resultas de una causa judicial, de la que se nos informó haber sido absuelto. El “Marqués de Comillas” recogió en La Habana, con destino España, 2.500 tercios de tabaco en rama y 32 cajas conteniendo 2.000.000 de tabacos torcidos. Lleva también dos automóviles de pasajeros.

Miércoles, 24 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Derribo de varias casas en el andén de Riazor

En breve se otorgarán las escrituras de venta de varias de las casas del andén de Riazor y seguidamente se procederá a su derribo al objeto de que en el próximo verano se halle totalmente despejada de viviendas la expresada zona, para la ampliación y embellecimiento del Balneario. Los inquilinos de las aludidas casas están ya advertidos de la necesidad de desalojarlas con urgencia y el alcalde está dispuesto a que no se pongan dificultades a esta importantísima mejora, antigua y unánime aspiración del vecindario.

Por otra parte, estuvo ayer, 23 de marzo de 1926, en esta ciudad como pasajero en tránsito del vapor “Espagne”, que se dirige a La Habana, el doctor D. Luis F. Miniet, muy conocido y estimado en La Coruña, donde residió muchos años como médico de Sanidad agregado al consulado cubano en esta plaza.