Estas son algunas de las empresas que estarán buscando talento este jueves en Young Talent

Imagen de la edición de Young Talent de 2025 EC

La feria de empleo Young Talent celebra este jueves una nueva edición en Cesuga, en A Coruña, consolidándose como un espacio donde talento y organizaciones pueden encontrarse de forma directa.

El evento, que alcanza ya su octava edición, reunirá a empresas de distintos sectores interesadas en conocer nuevos perfiles profesionales y generar conexiones con personas que buscan nuevas oportunidades laborales.

Tras el crecimiento de participación en los últimos años —con más de 400 asistentes en la última edición— la organización ha trasladado el evento a una nueva ubicación que permite acoger a más empresas y ampliar el número de participantes.

Empresas de distintos sectores

Entre las organizaciones que participarán en esta edición se encuentran compañías vinculadas a sectores como tecnología, consultoría, marketing, educación, industria y servicios.

Firmas como Altia, STAC, Alumán, Malasa, Trison, Citania, Cero de Costa, Lence o Applus, entre otras, estarán presentes en el evento para conocer talento y compartir oportunidades profesionales con los asistentes.

Para muchas de estas organizaciones, el objetivo del evento es identificar perfiles con potencial, establecer primeros contactos y abrir procesos de selección que puedan continuar después del encuentro.

30 segundos para demostrar tu talento

Uno de los momentos más destacados del evento será El Reto 30”, una dinámica en la que los participantes tendrán 30 segundos para presentar su talento frente a profesionales que están escuchando.

Las presentaciones que generen interés podrán continuar después en entrevistas one-to-one, encuentros profesionales personalizados donde talento y organizaciones pueden conversar con más tiempo y explorar posibles oportunidades laborales.

Un evento abierto a diferentes perfiles

Aunque su nombre es Young Talent, el evento está abierto a personas en diferentes momentos de su trayectoria profesional.

Podrán participar desde quienes buscan su primera oportunidad laboral hasta profesionales que desean reinventarse, ampliar su red de contactos o explorar nuevos retos.

Últimas inscripciones

Young Talent 2026 se celebrará este jueves en CESUGA, en A Coruña.

La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de la web oficial del evento: https://efbs.edu.es/young-talent/