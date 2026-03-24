El nuevo disco del coruñés Xoel López ya tiene fecha

Xoel López cantando en el palacio de María Pita tras descubrir su figurita del belén municipal Quintana

Desde que a principios del pasado mes de diciembre publicase 'Sombras chinas', Xoel López ha ido anticipando poco a poco un nuevo trabajo con el que suceder a 'Caldo espírito'. Tras ese primer adelanto, llegaron otros dos: 'Cupido (muerte al amor romántico)' y el más reciente 'Campos de Castilla para siempre'.

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Los tres formarán parte del nuevo trabajo del músico coruñés, que llevará por nombre 'Oniria popular' y que ya tiene fecha. Habrá que esperar tres semanas más, hasta el 17 de abril, cuando se publiquen íntegros los 11 temas que componen el nuevo largo del coruñés.

El disco, el primero que publica en solitario mostrando su rostro en la carátula, ya se puede reservar en la página web del propio artista de cara al 17 de abril.

Además de los ya mentados, el nuevo disco de Xoel López contará con temas como 'Crujidos y fantasmas', 'Tronco y raíz' o 'Mundo flotante', entre otros. Un trabajo que, como él mismo ha explicado en sus redes en las últimas semanas, ha brotado "de golpe", sin buscarlo premeditadamente, pero que volverá a invitar a la reflexión sin perder su conexión con sus raíces.