Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El nuevo disco del coruñés Xoel López ya tiene fecha

El músico publicará 'Oniria popular' en abril

Óscar Ulla
Óscar Ulla
24/03/2026 12:08
Xoel López
Xoel López cantando en el palacio de María Pita tras descubrir su figurita del belén municipal
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Desde que a principios del pasado mes de diciembre publicase 'Sombras chinas', Xoel López ha ido anticipando poco a poco un nuevo trabajo con el que suceder a 'Caldo espírito'. Tras ese primer adelanto, llegaron otros dos: 'Cupido (muerte al amor romántico)' y el más reciente 'Campos de Castilla para siempre'.

Xoel López, en la inauguración de la exposición por el aniversario de 'Atlántico' en 2022

Xoel López | "A ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y el Dépor vuelve otra vez a donde pertenece"

Más información

Los tres formarán parte del nuevo trabajo del músico coruñés, que llevará por nombre 'Oniria popular' y que ya tiene fecha. Habrá que esperar tres semanas más, hasta el 17 de abril, cuando se publiquen íntegros los 11 temas que componen el nuevo largo del coruñés.

El disco, el primero que publica en solitario mostrando su rostro en la carátula, ya se puede reservar en la página web del propio artista de cara al 17 de abril.

Además de los ya mentados, el nuevo disco de Xoel López contará con temas como 'Crujidos y fantasmas', 'Tronco y raíz' o 'Mundo flotante', entre otros. Un trabajo que, como él mismo ha explicado en sus redes en las últimas semanas, ha brotado "de golpe", sin buscarlo premeditadamente, pero que volverá a invitar a la reflexión sin perder su conexión con sus raíces.

DSC_4316

María Pita inaugura el belén municipal, que añade a Xoel López, "un CTV de pura cepa"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Detalle de una de las participaciones agraciadas con el Gordo de Navidad en Villamanín, León

Tres meses esperando para cobrar el 'Gordo': Villamanín inicia el reparto de 26,5 millones
EFE
Xoel López

El nuevo disco del coruñés Xoel López ya tiene fecha
Óscar Ulla
Pedro Blanco

Pedro Blanco pon en valor a aposta do Goberno por reforzar a protección social
Redacción
José González conselleiro de Emprego

José González inicia a axenda do seu primiero viaxe institucional a Venezuela
Redacción