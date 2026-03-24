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A Coruña

El musical ‘Lúa’ supera con nota la crítica de 12.000 escolares

La OSG estrena mañana, junto con Volana Producciones, su primer espectáculo de este tipo

Doda Vázquez
Doda Vázquez
24/03/2026 21:51
Una escena del musical 'Lúa'
Una escena del musical 'Lúa'
Patricia G. Fraga
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El debut de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) en el mundo de los musicales comenzará mañana, a las ocho de la tarde, con una función en la que intervienen cerca de 200 personas y que, aunque está pensada para los más pequeños, al igual que sucede en las películas de Disney, siempre hay algunos guiños para los mayores. El espectáculo está siendo sometido estos días a la crítica de los escolares, unos 12.000 en total, en diez funciones didácticas. “Llevamos ya cuatro y nos faltan otras seis –explica el director y compositor Fernando Briones– y la respuesta está siendo increíble”.

Fernando Briones, Gonzalo Castro, Juan Antonio Cuéllar y Juan José López, en la presentación del musical ‘Lúa’

Lúa, el primer musical de la OSG, suma una nueva función el 26 de marzo

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El musical cuenta la historia de Lúa, “una niña que quiere cumplir su sueño de dedicarse a la música” y debe enfrentarse a las circunstancias para conseguirlo, y Xoán, que viene de Argentina y le enseña otra mentalidad y otros ritmos también. “Va del miedo al cambio –explica el compositor Fernando Briones– y no hay que tenerle miedo; muchas veces se trata de falta de información pero, cuando se conocen las cosas, es más fácil actuar en consecuencia”.

Para Briones, este “no es un concierto didáctico al uso”, sino que podría competir perfectamente con los espectáculos que se pueden ver en la Gran Vía madrileña “a nivel escénico, de luces, coreografía” y con “un equipo de primera”.

Más de 150 personas

Sobre el escenario, medio centenar de personas, entre actores, coro y ballet, pero para que todo lo que ve el espectador salga a la perfección, hay otras tantas detrás. A estas hay que sumarles también otras sesenta de la orquesta, “todo un lujo”, en palabras del director musical. “En un musical de este tipo suele haber pequeñas bandas u orquestas, de diez u once músicos, porque no es rentable pero nosotros tenemos la fortuna de poder contar con la Orquesta Sinfónica, que es, si no la mejor, de las mejores de España y eso es impresionante”, explica.

Cartel del musical 'Lúa'

Lúa, el musical de la Sinfónica

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El director hace hincapié en el “tiempo récord” en el que se ha montado el espectáculo. “Llevamos ensayando desde el 2 de marzo –explica– y eso es muy poco tiempo porque una ópera suele llevar detrás dos meses de ensayos”.

A decir de los pequeños críticos que están viendo la obra durante estos días, ‘Lúa’ está destinada a ser un éxito. Briones confía en que esta experiencia “no sea la última”. “Creemos que la historia tiene potencia y recorrido para hacer un musical más largo y continuar la historia porque hay muchas ideas que se pueden ampliar”.

Dos funciones a precios populares

La venta de entradas para la función de mañana, que tuvo que añadirse debido a la gran demanda, avanza a buen ritmo y todavía quedan algunos billetes también para el pase del viernes (20.00 horas en el Palacio de la Ópera ambos días), que está cerca de colgar el cartel de no hay billetes. “Quien no venga se va a arrepentir –augura Briones–, en una ciudad en la que nos gustan tanto este tipo de espectáculos y encima por un precio de 7,50 euros...”. Las entradas se pueden adquirir en la página web de Ataquilla
La música cercana y el hecho de que los intérpretes también sean muy jóvenes, algunos de solamente 14 y 15 años, son dos de las cosas que hacen que conecte con el público de menor edad. “Aunque los profes también se sienten muy identificados con alguna de las historias”, explica. “Es una historia de adolescentes pero para todos los públicos, porque nos toca a todos de alguna manera”, analiza el director.

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