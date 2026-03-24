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A Coruña

El IMCE cierra 2025 con un superávit de 559.510 euros

Para este año, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos cuenta con 9,8 millones de euros

Abel Peña
Abel Peña
24/03/2026 18:11
Sabina coliseum 2017 @ patricia g fraga
Joaquín Sabina, en uno de los conciertos que ofreció en el Coliseum en 2025
Patricia G. fraga
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El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) cerró el ejercicio 2026 con un superávit de 559.000 euros, según la liquidación del presupuesto que se aprobó el 18 de marzo. De esta manera, el organismo firma el epílogo a un tormentoso año en el que se arrastraron facturas pendientes de 2024 y en el que se creó el cargo de dirección, que se confió a Laura Seoane, para un mejor control del organismo. 

En total, el IMCE recaudó 11.589.988 euros el año pasado, frente a 11.3 millones de euros de obligaciones reconocidas. Hay que señalar que el presupuesto del IMCE en 2025 creció un 19% con respecto a las de 2024, pasando de 7,2 millones a más de ocho millones y medio de euros. 

Sin embargo, el IMCE arrastraba una serie de deudas por facturas irregulares que sumaban más de cuatro millones de euros y que lastraban sus cuentas. Por ese motivo se tuvo que modificar el presupuesto municipal e inyectarle 4.387.339 euros procedentes de otras partidas.  Este año supera los 9,8 millones de euros. 

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