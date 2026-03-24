El Ayuntamiento proyecta un ascensor entre Cuatro Caminos y A Falperra

Un peatón desciende por la escalera hacia Cuatro Caminos, ayer Javier Alborés

Vivir en A Coruña, a veces cuesta, sobre todo si a uno le toca residir en alguno de los barrios más empinados de la ciudad. A medida que la población envejece y las piernas flaquean, se hace cada vez más necesario introducir ayudas a la movilidad vertical. Básicamente ascensores y escaleras mecánicas. Nadie lo sabe mejor que los vecinos de A Falperra, que pasa por ser el barrio más en pendiente de A Coruña. Fueron los primeros en tener una escalera mecánica (la de Maestro Clavé) y en unos años contarán también con un ascensor, que les permitirá descender con comodidad hasta la plaza de Cuatro Caminos.

Luz verde para la instalación de un nuevo ascensor en el Barrio de las Flores Más información

De momento, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad, de la que es responsable Noemí Díaz, ha pagado 14.940 euros para la redacción de un proyecto para esta infraestructura, que se instalaría en la calle Fernando Rey, junto a la plaza de Cuatro Caminos. El desnivel que permitirá salvar el nuevo ascensor es de unos seis metros, que actualmente están conectados por una escalera. Hay que decir que en 2022 se encargó otro estudio parecido.

El presidente de la asociación de A Falperra, Jaime Suárez, expresó su satisfacción por el hecho de que el Gobierno local esté proyectando esta nueva ayuda a la movilidad peatonal. “Me parece una buena idea, porque esa zona es el Gurugú, la parte más alta”, recordó, al tiempo que incidía en que estas ayudas mecánicas no solo benefician a los habitantes del barrio. “Cuando funcionan las escaleras de Maestro Clavé, la gente las utiliza para no tener que subir Pla y Cancela”, explica.

Ascenso y caída del elevador panorámico del monte de San Pedro Más información

Lo malo es que en muchas ocasiones la escalera mecánica está fuera de servicio porque la maquinaria se atasca a menudo al encontrarse al aire libre, expuesta a la lluvia y a la suciedad. Es verdad que no es un problema único de A Falperra: las escaleras de San Agustín también se apagan a menudo. Otro tanto ocurre con las más recientes de Adelaida Muro, a pesar de que son las únicas con cubierta: no funcionan tan a menudo como a los transeúntes les gustaría.

De hecho, se había planteado instalar otros escalones movibles en la calle Pozo, también con escaleras. “Se usaría las de Maestro Clavé para subir, y las de Pozo para bajar”, explica Suárez. Sin embargo, de esta idea no se sabe nada, mientras que sobre el elevador ya se está redactando un proyecto. Se ignora si el ascensor será vertical, o si por el contrario seguirá el talud del terreno. El caso es que los técnicos de la Concejalía de Movilidad prefieren siempre que sea posible el ascensor porque es el único medio que permite la accesibilidad universal.

La escalera mecánica averiada de San Agustín, una ratonera para los clientes del mercado coruñés Más información

“Aquí es muy necesario, porque en el barrio vive gente mayor. Yo antes, cuando era joven, me entrenaba en las escaleras (las de Fernando Rey) pero ahora... Subo porque estoy acostumbrado, pero si ponen un ascensor, una maravilla”, concluye Suárez. Hay que tener en cuenta que entre la calle Juan Flórez y la ronda de Nelle hay un desnivel de 20 metros, y ese es el espacio que ocupa A Falperra.

Desde 2014

Lo cierto es que A Coruña tiene muchas cuestas, pero pocos elevadores de momento. El primer ascensor lo instaló el gobierno de Carlos Negreira en Ramón Cabanillas en 2014, en el cruce con la avenida de Arteixo, donde existe un desnivel de cuatro metros. Luego vino otro en Capitán Troncoso (diez metros) y dos en Os Castros (de otros diez metros), el último de los cuales se inauguró en 2021. A esta lista se añaden desde julio del año pasado dos nuevos en Pintor Villar Chao, gracias a una inyección de fondos europeos Next Generation de 430.000 euros que ha permitido al Gobierno local impulsar sus políticas de movilidad.

Os Castros acapara los ascensores públicos de A Coruña Más información

El próximo ascensor lo instalarán en el Barrio de las Flores. Por otro lado, en O Castrillón, el barrio situado a más altitud de A Coruña, también tendrá una nueva escalera mecánica. El polígono del Parque de Oza, permitirá “la remodelación de la calle Montes y las previstas escaleras mecánicas en la calle Carballo”, según la Junta de Compensación. Y por si fuera poco, también se proyecta un equipamiento semejante en As Xubias. A Coruña quizá no tenga tantos ascensores como Vigo, pero no por eso cierra las puertas a la movilidad vertical.