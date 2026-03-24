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A Coruña

El Ayuntamiento licitará el programa Lecer por 317.000 euros

De momento realizará un contrato puente para que las actividades se reanuden en abril

Abel Peña
Abel Peña
24/03/2026 18:42
Lecer protesta 12 febrero 2026
Protesta del 12 febrero de los afectados por el programa Lecer
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La Concejalía de Cultura llevará al consejo rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) la licitación para contratar un nuevo programa Lecer que abarcaría desde este año hasta 2028. Se trata de una serie de actividades culturales (talleres en otoño  primavera, senderismo, campamentos de verano...) que se vieron interrumpidos el año pasado después de que la empresa concesionaria decidiera retirarse. 

Desde entonces, el Gobierno local ha tenido que lidiar primero con los empleados, que exigían sus atrasos. Abonaron 60 sueldos de 66, según el cómputo hecho público la semana pasada. También se van a subrogar a 53 monitores. 

Este primer año se gastará 104.770 euros, mientras que en 2027 se pagará la anualidad completa, 317343 euros, y en 2028, 211.572. El Gobierno local ya había anunciado que esta semana se aprobarían los pliegos, y que se tramitaría un contrato puente mientras dure la licitación. de esta manera, podrán reanudarse las actividades en abril.  

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