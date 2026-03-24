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A Coruña

El artista de A Coruña que sigue los pasos de Urbano Lugrís con otro mural en la hostelería

Álvaro Dorda inaugurará este viernes un trabajo en Vita-K, esta vez en el local de la calle Galera, lo que se une a sus obras en el bar de tapas de la calle de la Estrella, en Caión y en Malpica

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/03/2026 21:45
Álvaro Dorda posa delante de su mural en Vita K de la calle de la Estrella
Álvaro Dorda posa delante de su mural en Vita K de la calle de la Estrella
Joaquín Abad
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Vaya por delante que el propio artista es el primero en salvar las distancias y ruborizarse cuando se le plantean los paralelismos, pero lo cierto es que los pasos en la trayectoria artística del coruñés Álvaro Dorda empiezan a guardar ciertas semejanzas con los de su venerado Urbano Lugrís. Al menos, algunos de los más recientes, especialmente cuando se trata de emplazamientos y ubicaciones.

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El ilustrador y músico inaugurará este viernes un nuevo mural de grandes dimensiones en el Vita-K de la calle Galera. Se trata de la segunda colaboración con el uno de los templos de las tapas de la ciudad. Después del éxito del que fue descubierto en la inauguración del local de la calle de la Estrella, en la víspera de Nochebuena, la propiedad ha querido continuar la relación con el artista y ceder a su ingenio toda la pared izquierda, donde actualmente se pueden contemplar fotos de las playas del Orzán y Riazor. “Vamos un poco contrarreloj en el estudio de Mugardos”, reconoce. “El que hicimos en la calle Galera fue comentado por mucha gente a la que le había gustado, y por eso han decidido que en cada local haya un mural mío”, añade el autor, que prefiere guardarse la temática para el momento solemne del viernes. El anterior se trataba de un homenaje a los grandes pintores coruñeses del siglo XX. Las medidas para el nuevo trabajo serán 3 metros de largo por 1,25 de alto.

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Andy García, gerente en el nuevo ciclo de Vita-K, asegura: “El mural impactó a cuantos pasaron por la calle de la Estrella, y no hay un cliente que no vaya hasta el final del local a ver la obra”.

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El mural de Álvaro Dorda será el sexto trabajo para la hostelería de A Coruña y su provincia, después de los que ya se pueden disfrutar en Os Tigres (calle Galera), Vita-K (calle de la Estrella), la pizzería Vagalume de Malpica, así como el bar Plaza de Caión. El primero de todos lo expuso en el desaparecido Crápula de la ciudad.

Los pasos de su ídolo

Desde la relación con Malpica a su legado en la hostelería, algunos allegados empiezan a recordarle a Dorda los puntos en común con Urbano Lugrís. “Me lo dicen bastante y para mí es un tremendo honor, porque es uno de mis artistas favoritos y siempre incluyo un homenaje en mis obras, es todo un motivo de orgullo”, reconoce.

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De hecho, del anterior trabajo de Dorda en Vita-K de la calle de la Estrella 12 es vecino del que dejó para la posteridad Lugrís en el número 10. Y de ahí, a los famosos del 25 de la calle de los Olmos hay un paseo de apenas un minuto. 

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