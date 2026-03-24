Crece la tensión entre conductores de taxis y VTC ante la falta de regulación en A Coruña: “Se ponen a la par en la parada”

Un taxi circula junto a un Bolt en Linares Rivas Quintana

Los taxistas de A Coruña se movilizarán mañana, miércoles, en el que se prevé el paro más grande del sector hasta la fecha. El motivo, aseguran, es la falta de regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Y mientras estos últimos operan en la ciudad pese a contar solo con licencia interurbana, la tensión sube entre profesionales de ambos modelos de transporte.

Este sábado pasado, al filo de las 07.00 horas, cuando el cierre de pubs y discotecas eleva la demanda, la convivencia entre taxi y VTC dejó una escena que evidencia el malestar que existe. En el cruce del cantón pequeño con Juana de Vega, mientras un coche de Bolt recogía a unas clientas en un lugar no habilitado para detenerse, un taxi que realizaba un servicio en dirección al túnel le recriminó su maniobra. El responsable del coche verde respondió con un gesto que evitó que todo quedase en un simple golpe de claxon: elevó el dedo corazón y ejecutó un corte de mangas. En cuestión de unos segundos, el conductor del taxi pegó un frenazo, detuvo su marcha de forma brusca y se dirigió a recriminarle al trabajador de Bolt lo que consideraba una doble provocación.

Mientras, los clientes de ambos servicios, atónitos en sus asientos, asistieron a un espectáculo intenso de más de un minuto. El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, asegura desconocer esta discusión, pero reconoce que la tensión es cada vez mayor. “Evidentemente, claro que hay tensión, sobre todo de madrugada en la zona de La Marina, cuando se ponen a la par en las paradas. También cuando vas haciendo un servicio urbano y ves a un VTC delante de ti que acaba dejando un servicio en la estación”, sostiene el portavoz de la compañía.

Paro de dos horas

Las asociaciones que agrupan a casi la totalidad de taxis de A Coruña, Teletaxi y Radio Taxi, convocaron una movilización para mañana debido al hartazgo contra la presencia “ilegal” de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la ciudad. Ninguna de las dos entidades participaron hasta el momento en los paros que los profesionales del sector han llevado a cabo en los últimos meses, pero ahora, aseguran, “ya hemos acabado todos los canales de comunicación con el Ayuntamiento”.

Los presidentes de las asociaciones mantuvieron varias reuniones con el Gobierno local e incluso participaron en la consulta pública para la elaboración de la ordenanza específica de VTC. Pero, desde entonces, denuncian, “no hemos tenido más comunicación”. La alcaldesa, Inés Rey, preguntada este lunes por esta cuestión, no anunció fechas sobre la ordenanza que regule la actuación de los VTC en A Coruña, pero dijo que “será pronto” y tendrá que pasar por pleno.

“Las últimas encuestas”, comentó, “reflejan que la ciudadanía requiere este tipo de servicios”. La regidora recordó, una vez más, que ha solicitado a la Xunta en numerosas ocasiones una regulación autonómica, así como la paralización a la hora de conceder licencias.

A la concentración de dos horas que saldrá del Millennium el próximo miércoles, 25 de marzo, acudirá “la casi totalidad” de los taxis de A Coruña, a excepción de los servicios mínimos. La manifestación comenzará a las 11.00 horas y concluirá a las 13.00 en la explanada de O Parrote.