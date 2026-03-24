Champi Muros monta una velada en A Coruña para pelear contra un alumno de Llados

El creador de contenido Champi Muros Nietodrone

Si al Santiago Caamaño que era un jugador de fondo de plantilla en el Muros le hubieran dicho que llenaría estadios o recintos deportivos, seguramente se lo hubiera tomado a broma. Sin embargo, al entonces conocido como Kulo y ahora mundialmente famoso Champi Muros se le caen los seguidores y le sobra éxito para elegir dónde, cómo y cuándo quiere montarla por todo lo alto. Y seguramente por una cuestión afectiva y de vinculación con el Dépor ha elegido A Coruña para lo que promete ser uno de los eventos más seguidos del año a través de las redes sociales. El creador de contenido de la Costa da Morte se encuentra ultimando los detalles de una velada de boxeo en el que el gran protagonista será él mismo, aunque se rodeará de muchos rostros conocidos para intentar dar buena cuenta de Carlos Trujillo, un peruano alumno de Llados que osó retarle a través de las redes sociales.

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Todo comenzó hace unos días, cuando uno de esos personajes a los que Champi llama pokemons (seguidores de Llados), instó al muradano a viajar a Madrid y pegarse en la Gran Vía de la ciudad. A su legión de iguales no les hace demasiada gracia que cuestionen ese culto al cuerpo y a la cultura de la “estafa”, según palabras del gallego. Sin embargo, y pese a las reticencias, acabó por aceptar el reto. “Me querían retar a un sparring, pero cuando vi que el tipo me provocó pensé en un combate de exhibición. Me cae fatal y ya es algo personal”, insiste.

Lo que se está gestando

Después de poner en contacto a ambos equipos de representación, al menos seis personas, la fecha acordada es el viernes 17 de abril y la ciudad A Coruña. De momento, la sede no está confirmada, pero todo apunta al Palacio de los Deportes de Riazor, a un aforo de 1.600 personas y a una entrada de 15 euros por persona. Además, entre los invitados conocidos estarán varios raperos de primer línea, además de muchas sorpresas más. “Nunca me he pegado, estoy en mi peor momento físico y lesionado, pero llevo varios días a doble sesión para ponerme a tono con el Skt de Noia”, dice Champi.

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La pelea será retransmitida en pago por visión vía streaming y lo que es seguro es que las entradas físicas volarán. Además, antes de empezar, Champi Muros va ganando: suma más de un millón y medio de seguidores entre Instagram y TikTok, frente a los apenas 50.000 de su rival. Aún por encima, juega en casa y muy cerca, seguramente, de su estadio favorito. Por otra parte, el evento está abierto a patrocinios a través del número 696 154 426.