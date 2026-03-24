Breogán Park tendrá uno de los mayores centros de trabajo flexible del noroeste de España
International Workplace Group amplía su superficie hasta los 4.300 metros cuadrados
Breogán Park, el futuro parque comercial de A Grela, tendrá uno de los mayores centros de trabajo flexible del noroeste de España. International Workplace Group (IWG), líder mundial en espacios de trabajo flexible y propietario de marcas como Regus, Spaces, Signature o HQ, ha ampliado su proyecto en A Coruña incrementando la superficie del centro hasta aproximadamente 4.300 meteos cuadrados, casi el doble de lo previsto inicialmente.
La compañía evolucionará el concepto inicial hacia su marca Spaces, su enseña más reconocida y orientada a empresas innovadoras y entornos creativos. Este nuevo centro estará ubicado en la segunda planta del complejo y ofrecerá espacios de coworking, oficinas privadas, salas de reuniones, áreas creativas y zonas de networking, integrándose con el ecosistema de comercio, ocio, restauración, hoteles y wellness del proyecto. La decisión de implantar Spaces responde a la evolución del proyecto y al posicionamiento de Breogán Park como nuevo distrito de actividad empresarial y servicios en A Coruña. Spaces se caracteriza por ofrecer entornos de trabajo más creativos, colaborativos y de mayor tamaño.