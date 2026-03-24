Breogán Park tendrá uno de los mayores centros de trabajo flexible del noroeste de España

Breogán Park

Breogán Park, el futuro parque comercial de A Grela, tendrá uno de los mayores centros de trabajo flexible del noroeste de España. International Workplace Group (IWG), líder mundial en espacios de trabajo flexible y propietario de marcas como Regus, Spaces, Signature o HQ, ha ampliado su proyecto en A Coruña incrementando la superficie del centro hasta aproximadamente 4.300 meteos cuadrados, casi el doble de lo previsto inicialmente.

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La compañía evolucionará el concepto inicial hacia su marca Spaces, su enseña más reconocida y orientada a empresas innovadoras y entornos creativos. Este nuevo centro estará ubicado en la segunda planta del complejo y ofrecerá espacios de coworking, oficinas privadas, salas de reuniones, áreas creativas y zonas de networking, integrándose con el ecosistema de comercio, ocio, restauración, hoteles y wellness del proyecto. La decisión de implantar Spaces responde a la evolución del proyecto y al posicionamiento de Breogán Park como nuevo distrito de actividad empresarial y servicios en A Coruña. Spaces se caracteriza por ofrecer entornos de trabajo más creativos, colaborativos y de mayor tamaño.