Avia Veira será proclamada este mércores candidata do BNG á alcaldía
A actual edil lidera a única candidatura presentada no prazo establecido
Este mércores 25 marzo, a partir das 20 horas, o Hotel Riazor acollerá a Asemblea Local do BNG, na que o partido nacionalista elixirá á súa cabeza de cartel á alcaldía da Coruña. Só se presentou unha candidatura no praza establecido para iso, que é a de Avia Veira González, quen será por tanto a elixida.
Nada na cidade en 1986, Avia é licenciada en Filoloxía Galega. Accedeu por primeira vez a María Pita en 2012. Tras as eleccións de 2015, e a renuncia dos tres primeiros da lista encabezada por Xosé Manuel Carril, regresou ao seu escano, no que desde entón mantívose. No 2019 e 2023 foi a segunda da lista, tras Francisco Jorquera, quen este mes renunciou a ser candidato o próximo ano.
Avia Veira será a única cara nova nas eleccións á Alcaldía da Coruña do próximo ano no que se refire aos tres partidos que hoxe teñen representación en María Pita. A alcaldesa Inés Rey repetirá como aspirante do PSOE e o PP volverá concorrer con Miguel Lorenzo como cabeza de lista.