Así será el primer festival de hamburguesas de 2026 en A Coruña

Edición de Burger Fest en ExpoCoruña en 2025 Patricia G. Fraga

Eso de que las hamburguesas están de moda hace tiempo que ha dejado de ser una realidad en A Coruña. No porque no triunfen, sino debido a que la demanda, la curiosidad y la reinvención del producto la han convertido en una preferencia por encima de una tendencia. Por lo tanto, la llegada de Burger Fest a la ciudad este miércoles tiene más que ver con una costumbre que con una novedad.

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En el caso de esta feria nacida en el País Vasco, y también con capital gallego y asturiano, se trata del tercer año que se celebra en la ciudad. Después de pasar por Palexco y ExpoCoruña, esta vez se incorpora a la programación de Porto Feria en el muelle de Batería. Habrá un total de 5 foodtrucks y 15 hamburguesas diferentes. Tres por cada uno de los establecimientos. La Osa y El Rancho, que ya fueron de las más demandadas por los coruñeses en ediciones anteriores, estarán presentes, además de la ganadora del reconocimiento a mejor hamburguesa de Madrid.

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El precio de las distintas opciones oscila entre los 15 y los 20 euros, y habrá además una barra de Estrella Galicia con lo que la organización denomina “precios populares”. El horario de apertura será de 19.00 horas a medianoche entre semana, y de 13.00 horas hasta la medianoche el fin de semana y vísperas de festivos. El próximo 6 de abril será la jornada de despedida.

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Burger Fest recorrerá este año un total de 50 ubicaciones, y ha considerado que A Coruña debía ser una de ellas, debido a lo que desde la organización consideran “una gran respuesta” cada vez que pisan la ciudad y su área metropolitana.