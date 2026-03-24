Así será el primer festival de hamburguesas de 2026 en A Coruña
Burger Fest inicia a las 19.00 horas del miércoles lo que ya es una tradición en la ciudad
Eso de que las hamburguesas están de moda hace tiempo que ha dejado de ser una realidad en A Coruña. No porque no triunfen, sino debido a que la demanda, la curiosidad y la reinvención del producto la han convertido en una preferencia por encima de una tendencia. Por lo tanto, la llegada de Burger Fest a la ciudad este miércoles tiene más que ver con una costumbre que con una novedad.
En el caso de esta feria nacida en el País Vasco, y también con capital gallego y asturiano, se trata del tercer año que se celebra en la ciudad. Después de pasar por Palexco y ExpoCoruña, esta vez se incorpora a la programación de Porto Feria en el muelle de Batería. Habrá un total de 5 foodtrucks y 15 hamburguesas diferentes. Tres por cada uno de los establecimientos. La Osa y El Rancho, que ya fueron de las más demandadas por los coruñeses en ediciones anteriores, estarán presentes, además de la ganadora del reconocimiento a mejor hamburguesa de Madrid.
El precio de las distintas opciones oscila entre los 15 y los 20 euros, y habrá además una barra de Estrella Galicia con lo que la organización denomina “precios populares”. El horario de apertura será de 19.00 horas a medianoche entre semana, y de 13.00 horas hasta la medianoche el fin de semana y vísperas de festivos. El próximo 6 de abril será la jornada de despedida.
Burger Fest recorrerá este año un total de 50 ubicaciones, y ha considerado que A Coruña debía ser una de ellas, debido a lo que desde la organización consideran “una gran respuesta” cada vez que pisan la ciudad y su área metropolitana.