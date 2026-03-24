Alvedro estrena en Semana Santa la ruta a Tenerife Norte, con 2.300 plazas cada siete días

Pasajeros en la terminal de Alvedro Javier Alborés

El aeropuerto de A Coruña ganará en Semana Santa una nueva ruta estacional que permitirá realizar escapadas de fin de semana. Vueling estrenará el próximo lunes, 30 de marzo, la conexión con Tenerife Norte, con precios que oscilan entre los 31 y los 161 euros por billete. Tan solo un día después lo hará Binter, con los billetes por trayecto entre los 120 y 195 euros. En total, 2.300 plazas semanales para volar entre ambos destinos.

Vueling comenzará con tres frecuencias semanales, pero a partir de mediados de junio se incrementarán a cuatro. Desde el 30 de marzo y hasta el 23 de abril los vuelos se operarán todos los lunes, miércoles y sábados. Entre el 23 de abril y el 27 de mayo, los 35 días que el aeropuerto de Santiago estará cerrado por obras de renovación de su pista, el enlace funcionará en Alvedro todos los días excepto los viernes. Después de este plazo y hasta el 15 de junio se retomarán las frecuencias previas, incrementando los martes a la operativa hasta el 12 de septiembre.

Esta ruta no cuenta con respaldo económico municipal, por lo que ha sido la propia compañía la que ha decidido ofertar este enlace, posiblemente debido a la alta demanda que tiene el aeropuerto de A Coruña.

Lo mismo ocurre con Binter. La conexión estival que operó en 2025 se repite este verano, y por más tiempo. Si el año pasado la aerolínea realizó estos trayectos entre el 30 de junio y hasta finales de octubre, este año se extiende la operativa varios meses, al empezar a operarse el próximo 31 de marzo. Habrá vuelos todos los martes y sábados hasta el 24 de octubre. Binter ofrece snacks y bebidas a bordo sin coste. Tampoco tiene coste añadir otra isla como destino final, ya sea Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera o La Palma, en todas ellas solo se pagará el primer trayecto.

Las ocho operaciones semanales de Vueling suponen un total de 1.760 plazas –el modelo con el que opera es un Airbus A321, de 220 plazas–. Binter, por su parte, suma 528 asientos cada siete días con sus cuatro operaciones. En su caso volará con un Embraer E195-E2, de 132 plazas. Es decir, a la semana Alvedro ofertará 2.288 plazas para volar entre A Coruña y Tenerife Norte. Además, el hecho de que haya vuelos los jueves, sábados y lunes supone una facilidad para realizar escalas de fin de semana.