Alberto Fernández | “La tele no va a morir, pero tenemos que adaptarnos”

El director de Plataformas y Servicios Digitales de RTVE, Alberto Fernández Cedida

Alberto Fernández (Sevilla, 1981) es el principal culpable de que los nuevos formatos audiovisuales hayan formado parte en los últimos años del menú de distribución de Radio Televisión Española. En un nuevo contexto en el que la elevada competencia de contenidos a través de plataformas de suscripción y redes sociales copan el mercado, el director de Plataformas y Servicios Digitales de RTVE analizará esta tarde (a partir de las 15.00 horas) en el evento digital organizado por la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC el papel de la televisión pública en esta ‘jungla multiplataforma’.

¿Qué papel juega la televisión pública en esa ‘jungla multiplataforma’?

Dentro del mercado multiplataforma la televisión pública tiene una cosa bastante buena, que nosotros nos guiamos por objetivos que no son de rentabilidad económica inmediata, sino que giramos hacia el servicio público a medio plazo, lo que permite que nuestra adaptación sea más sencilla. Lo que está pasando es un cambio en un mercado audiovisual en el que el consumo en el televisor está fragmentándose en favor de otro tipo de actores.

Lo digital es parte del menú de distribución.

Ahora mismo estamos en una etapa de consumo híbrido. El formato streaming está ganando peso cada momento. De hecho, se está trabajando para saber el share real de todas las opciones audiovisuales de cada cadena y, así, clarificar el peso que tiene cada cosa en el mercado y a partir de ahí poder tomar decisiones.

Bajo esta necesidad de contenido digital nace PlayZ.

PlayZ es un canal de contenido juvenil que se lanzó en 2018 viendo de manera previa el cambio en los hábitos de consumo y que había una generación –en ese momento los ‘millennials, ahora la ‘generación Z’– que estaban alejándose cada vez más del consumo televisivo tradicional y que no iban a volver. Ya durante la pandemia, los hábitos de consumo empezaron a virar a las OTT de pago con contenido premium, lo que desposicionó a nuestro contenido con menor presupuesto y, por otro lado, la expansión del vídeo vertical como TikTok e Instagram y que más tarde otras plataformas fueron incorporando a su oferta. Realmente estamos en una lucha encarnizada por la atención del usuario. Ahora mismo hay tantos estímulos audiovisuales que lo que falla en generaciones jóvenes es la fidelidad. El tiempo pasado en tu plataforma es el principal tesoro que puedes guardar.

“Estamos en una lucha encarnizada por la atención del usuario; hay tantos estímulos audiovisuales que lo que falla es la fidelidad” Alberto Fernández, director de Plataformas y Servicios Digitales de Radio Televisión Española

¿Cuál es la clave del éxito de RTVE Play?

Lo interesante de RTVE Play es que cuando nació, estaba el servicio ‘RTVE A La Carta’, que tenía que ver con el diferido de la visión lineal. Sin embargo, después se convierte en una plataforma que agrupó diferentes tipos de consumos audiovisuales. Eso supuso un tema interno complicado porque siempre existe el dilema de hasta qué punto le quita la plataforma al contenido lineal, lo que generó resistencia. Pero bueno, poco a poco se ha ido abriendo un hueco en el consumo de la gente. De hecho, ahora mismo es la plataforma gratuita líder en España y está en una posición de mercado interesante respecto a los competidores directos de otras televisiones en abierto, pero también con respecto a otras OTT medianas como HBO Max o Disney, por ejemplo.

¿Qué géneros triunfan?

Aquí hay un tipo de género que por su recurrencia es el que tiene más volumen de horas consumidas, que son las series diarias, como ‘La Promesa’. Luego, hay otros contenidos que nos han aportado usuarios nuevos, como es ‘La Revuelta’, y también más originales como el ‘Late Xou’ o ‘Al cielo con ella’. Además, también tenemos de los mayores catálogos del cine español actual.

¿Qué futuro le aguarda a RTVE?

El futuro consiste fundamentalmente en la construcción de una marca que resulte atractiva para diferentes sectores de la sociedad. El tema clave que nos enseña el ascenso de Netflix es que es una marca con unos atributos que hacen que la gente le guste y se identifique con ella. Las televisiones públicas deberían intentar empezar su estrategia por una transformación de la marca a través de los contenidos, aunque eso suponga pasar por contenidos que no te dan una rentabilidad a corto plazo, que te permitan posicionarte en otro lugar.

¿Y a la televisión?

La tele no va a morir, igual que no lo hará la radio ni los periódicos, pero tenemos que adaptarnos. Hemos pasado de un ecosistema que tenía un tipo de consumo a una diversificación de contenidos. Lo que tenemos que hacer ahora es aceptar que la distribución anterior dejaba el mercado más acotado pero que ahora, con esa libertad del usuario, tengamos que adaptarnos y hacernos a ello lo antes posible. Tenemos las herramientas para hacerlo antes que nuestros competidores porque no tenemos las presiones económicas que tienen ellos. Esa es la verdadera ventaja que se puede explotar en los próximos años.