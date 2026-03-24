Acuerdo entre Sanidade y el sindicato O’Mega para el fin de la huelga en Atención Primaria

Concentración de médicos de Atención Primaria en el Centro de Saúde en A Coruña Cabalar (EFE)

La Consellería de Sanidade y O’Mega –el sindicato médico mayoritario en Galicia– llegaron hoy a un acuerdo que permite desconvocar la huelga de Atención Primaria que había comenzado el 2 de marzo en los centros de salud y Puntos de Atención Primaria (PACs) de Galicia.

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Un alivio para los usuarios, porque ir al médico de cabecera y no ser atendido empieza a ser algo a lo que los coruñeses se están acostumbrando, pese a que el seguimiento de la huelga en Atención Primaria convocada por O’Mega pierde fuelle, aunque no impacto. Si este lunes solo 18 médicos del área sanitaria herculina secundaban el paro, hoy lo hicieron once. Pero el reguero de cancelaciones no cesa y, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, solo en A Coruña fueron suspendidas más de 500 consultas el primer día de esta semana, alcanzando las 3.460 en toda Galicia.

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El seguimiento en el área de A Coruña y Cee se desinfla poco a poco. Hoy obtuvo un 2,33% en el turno de la mañana y un 1,76% en el de la tarde, unas cifras similares al resto del territorio gallego. Desde el comienzo del paro, casi 70.000 citas se vieron afectadas por esta convocatoria, de las cuales 10.185 corresponden a A Coruña. 