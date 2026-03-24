A la venta los vuelos de A Coruña a Milán y Ginebra hasta marzo de 2027

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro Quintana

Easyjet ha puesto a la venta los billetes, hasta marzo de 2027, de sus dos rutas en el aeropuerto de A Coruña: Milán y Ginebra. Las rutas, que cuentan con respaldo municipal, tienen contrato en vigor (incluyendo prórroga) hasta el 20 de septiembre del próximo año.

Con la nueva operativa de invierno cargada, la ruta a la ciudad italiana cambiarán los días de operación. Si en la actualidad los vuelos a Milán-Malpensa son los martes y sábados, a partir del 26 de octubre las frecuencias serán los lunes y viernes, permitiendo escapadas de fin de semana. Ginebra, por su parte, mantendrá la misma operativa, los lunes y jueves.

El nuevo horario de la ruta a Milán pone fin al problema que lastraba la ruta, según la plataforma Alvedro Vuela Más Alto. De despegar a las 06.45 horas de la ciudad italiana, ahora los vuelos serán a las 08.00 horas.