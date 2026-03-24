A Coruña contará con un nuevo sistema para controlar el acceso a la Ciudad Vieja

Coche aparcado en la Ciudad Vieja

El Ayuntamiento de A Coruña ha realizado un calendario de actuaciones para mejorar la movilidad, el control de accesos y el estacionamiento en la Ciudad Vieja. El objetivo, explican, es que la nueva plataforma tecnológica de ordenación del sistema mediante cámaras esté plenamente operativo antes del verano.

La primera fase comenzará en mayo, con la puesta en marcha de una nueva aplicación que les permitirá a las personas residentes gestionar de forma más sencilla sus permisos de acceso, tanto presencialmente como a través del ordenador y del teléfono móvil. A través de esta herramienta, podrán tramitar tanto autorizaciones permanentes como accesos temporales, con un sistema más ágil y adaptado a las necesidades del barrio.

“Nuestra tarea es hacer la vida más fácil a los vecinos y vecinas de la zona, que son los que tienen que tener prioridad cuando pensamos en la planificación urbana. Por ello, el Gobierno local avanza hacia un sistema moderno que pueda garantizar el uso correcto de los aparcamientos y evitar la ocupación de plazas de los vehículos sin permiso”, subrayó la concejala de Movilidad e Infraestructuras, Noemí Díaz.

En paralelo, y en línea con las demandas trasladadas por los vecinos y vecinas, el Ayuntamiento reforzará las medidas para hacer efectiva y perfeccionar el funcionamiento de la ZBE y la peatonalización. Para eso, se mejorarán los controles tecnológicos y policiales, se revisará la señalización y se actualizará el censo de tarjetas y autorizaciones de residentes y vehículos habilitados.

Entre las actuaciones ya iniciadas, figura la revisión de las matrículas de los vehículos que actualmente cumplen los requisitos de acceso, es decir, los vinculados la residentes de la zona cuyo domicilio fiscal también se encuentra en la Ciudad Vieja.

Esta actualización permitirá depurar el listado y evitar que sigan figurando vehículos transferidos a terceros que ya no reúnen esas condiciones. También se reforzará la vigilancia sobre el uso fraudulento de las plazas de estacionamiento reservadas a residentes.

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Se mejoró la efectividad en dicho control en el aparcamiento del Oceanográfico-Ánimas a través de la señalización y la instalación de cámaras de seguridad con lectura de matrícula, con paneles que advierten del estacionamiento solo para residentes y el pintado de las plazas en color verde (de gama distinta del verde ORA).

Se proyecta la extensión de esta señalización al resto de la zona de aparcamiento para residentes de la Ciudad Vieja.

Además, se distribuirán nuevas pegatinas de residentes acordes a la actualización del listado de vehículos autorizados.

La nueva relación de vehículos autorizados comenzará a funcionar en fase de pruebas durante el mes de mayo. Ese período servirá para corregir posibles errores y atender reclamaciones o solicitudes de ampliación de autorizaciones por parte de residentes, empresas e instituciones con pleno derecho a acceder, circular o estacionar temporalmente en la Ciudad Vieja.

La previsión es que el sistema quede plenamente implantado en junio y con todas las garantías. Antes de su entrada en funcionamiento definitiva, el Ayuntamiento se comprometió a desarrollar, en colaboración con la Asociación Vecinal, una campaña específica de información sobre el funcionamiento del software de la ZBE y sobre los permisos especiales de circulación y estacionamiento en la Ciudad Vieja.

Esta acción les prestará especial atención a espacios sensibles, como la plaza de Azcárraga y la plaza de Santo Domingo.

Además, el Ayuntamiento le comunicó a la Asociación Vecinal que informó favorablemente la localización de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento colindante con el Instituto Oceanográfico, dentro de la concesión que actualmente tramita el Puerto de A Coruña.

En materia de transporte público y accesibilidad, se les informó que se contrató el proyecto para la instalación de marquesinas en las siguientes paradas de autobús: O Parrote-Capitanía, Mestranza –Metrosideiro e Hípica.

Por otra parte, el Ayuntamiento informó a la Asociación Vecinal de la futura intervención dentro del programa integral de mantenimiento de aceras que llevará a cabo en los próximos meses la empresa responsable del mantenimiento. Esta intervención incluirá la reparación de todas aquellas incidencias puntuales que se detecten en el barrio, tras una revisión previa de todas las calles por parte de la mantenedora y con ayuda también de la propia asociación vecinal, que le remitirá al Ayuntamiento un listado con los puntos que ya tenga localizados.