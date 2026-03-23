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A Coruña

Uno de los hosteleros más jóvenes de A Coruña se hace con dos nuevos locales

César López, propietario del Marty, ha asumido el traspaso del meso Casa da Vella, en la Galera, así como del Caffeto de la calle Posse

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/03/2026 22:20
César López, con una ración de raxo en Casa da Vella
César López, con una ración de raxo en Casa da Vella
German Barreiros
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Un local de hostelería con 35 años de historia lo gestionará un empresario de 33. Se trata de una de esas situaciones atípicas a las que se ha acostumbrado César López, uno de los propietarios más jóvenes del sector, quien acaba de incorporar dos establecimientos más a su grupo: el mesón Casa da Vella, en la calle de la Galera, así como el Caffeto, en la calle Posse. Se une así al Marty de María Pita y Oleiros, así como La Novena, en Icaria.

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Los 180 metros cuadrados de Casa da Vella, una de las casas de comidas más longevas de la zona centro, no sufrirán un cambio demasiado radical, aunque sí unos cuantos ajustes para actualizar una carta tradicional. “Ofreceremos exactamente lo mismo, pero al estilo de una raxeria, con carne de pollo, salsa de queso azul o de champiñones para el propio raxo”, dice López, quien explica así el porqué de su apuesta por Casa da Vella: “Las razones pasan por la situación, el local en sí o el hecho de que estemos en la calle de la Galera, en uno de sus espacios más amplios (160 metros cuadrados”. Se trata de un “acuerdo entre hosteleros”, en referencia a los motivos que han llevado a los responsables de Orballo y Vita-K a ceder el testigo.

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Después de llegar de abrir su primer local en A Coruña junto a David Jaén (26 años), el también propietario del Marty tiene claro que el centro de la ciudad merece la pena. “El 50 por ciento de los clientes que tenemos son turistas, y tiene muchísimos pros a la hora de invertir”, indica el empresario, que hace un balance positivo de su establecimiento de María Pita. “Estamos por encima de lo esperado y cada vez repite más gente”, dice.

Caffeto

Tres meses después de cerrar sus puertas, el Caffeto de la calle Posse tendrá una nueva vida. Reabrirá con el mismo nombre y mantendrá las tapas y raciones, así como un menú especial para trabajadores a precio accesible. “Lo haremos extensible a todo el mundo”, anuncia el nuevo propietario. La idea es realizar una gran fiesta el próximo 1 de mayo, tras reformar su interior y realizar una reforma.

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Con tantos frentes abiertos, y después de abarcar el horario de desayunos, tardeo y cenas, parece que solo el ocio nocturno se le resiste a César López y sus socios. “Me gustaría abrir un local de noche cuanto antes. Por ejemplo, en algún sitio emblemático de La Marina”, confiesa sobre una de las pocas aspiraciones que se le resisten a uno de los hosteleros más jóvenes de A Coruña. 

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