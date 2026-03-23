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A Coruña

Un pantalán del Aula Náutica de la UDC se desprende y permanece semisumergido en el puerto de A Coruña

“Está inmovilizado, con las medidas de seguridad oportunas y en estos días se verá cómo proceder pues ya se estaba trabajando en propuestas para su sustitución”, explica la Universidad

Iván Aguiar
Iván Aguiar
23/03/2026 16:33
Pantalán inmovilizado en aguas del puerto de A Coruña
Pantalán inmovilizado en aguas del puerto de A Coruña
Quintana
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Un pantalán del Aula Náutica de la Universidad de A Coruña (UDC), ubicada en el entorno de Marina Coruña, se ha desprendido de su base y permanece semihundido desde hace unos días. Así lo han podido comprobar los viandantes que transitan habitualmente por la zona del dique de abrigo.

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La estructura está inclinada hacia el agua y una de sus secciones parece estar sumergida o apoyada de forma inestable sobre flotadores desgastados.

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La UDC explica que se trata de un pantalán que estaba “en desuso actualmente” y que en el momento que se desprendió una parte hace unos días, ya se aseguró para evitar que avanzase en el agua.

“Está inmovilizado, con las medidas de seguridad oportunas y en estos días se verá cómo proceder pues ya se estaba trabajando en propuestas para su sustitución”, explica la institución universitaria.

Ayer lunes, técnicos de la empresa Maritime Global Services, encargada del servicio de amarre de embarcaciones en el puerto coruñés, acudieron al lugar en el que se ubica el pantalán para realizar diversas comprobaciones y garantizar su sujección.

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