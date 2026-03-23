Un ejército de pequeños jardineros planta un nuevo 'bosque' en el parque de San Diego

Inés Rey planta árboles con los niños del CEIP Sal Lence Quintana

Entre risas infantiles, comentarios y preguntas inocentes sobre fútbol y política y ante todo mucho ánimo nació esta mañana un pequeño y nuevo 'bosque' en el parque de San Diego. En concreto, el que un grupo de 46 alumnos de Primero y Segundo de Primaria del cercano CEIP Sal Lence, todo un ejército de aprendices de jardinero, contribuyeron esta mañana a plantar, en un acto conmemorativo por el Día del Árbol en que participaron la alcaldesa, Inés Rey, y los concejales de Educación y Infraestructuras e Mobilidade, Juan Ignacio Borrego y Noemí Díaz, respectivamente.

Así, el parque verá crecer en los próximos meses y años hasta un total de 40 nuevos árboles, plantados con esmero por los alumnos en estrecha colaboración con el Ayuntamiento. "É unha intervención deseñada para integrarse dun xeito equilibrado no parque, para manter a proporción entre zonas de sol e de sombra", explicó la alcaldesa, que aseguró que "apostamos por unha serie de especies variadas que favorecen a biodiversidade e o valor paisaxístico deste parque".

En concreto, hay hasta doce especies, detalló: dos milgrandeiras, cinco rododendros, cuatro cerdeiras, tres nogueiras, dos melocotoneros, un ciruelo, cinco caquis, siete araucarias, una vid, seis camelias y tres cipreses del pantano. "Hai especies frutais, co que haberá que vir aquí a recoller os froitos cando crezcan", bromeó Rey.

No obstante, la regidora señaló que "o máis importante é o valor como ferramenta de educación e sensibilización cos pequenos sobre o medio ambiente, para entender o papel que teñen as árbores no noso entorno urbano". Un aspecto que, según apuntaba una de las profesoras de los pequeños, Carmen Martínez, les queda bastante claro: "Os días previos estivemos falando sobre esta actividade, e tiñan moitísimas ganas de vir". "É o parque ao que veñen moitos sempre, co que é algo especial para eles", aludió.

No es el primer año en que participan en una acción de este estilo en el parque: "O ano pasado puxeron as casetas dos paxariños, co que xa están familiarizados con facer estas cousas no parque". Para algunos de ellos, como la pequeña Sofía, fue toda una aventura: "Tenía muchas muchas ganas de venir". "Nos explicaron en clase, aprendí mucho sobre las plantas", resumía la joven jardinera. Armados con sus palas y petos, se afanaron en construir un nuevo vergel que verán crecer mientras lo hacen ellos mismos.

Asimismo, la alcaldesa hizo balance de la situación de la flora urbana. "Desde o ano 2020 temos plantado arredor de 4.600 exemplares en toda a cidade. Neste 2026 chegaremos preto dos 2.000, unha parte importante na zona de Visma. Nas próximas semanas iremos plantando arredor de 90 árbores e arbustos en zonas como Santa Lucía, Agra do Orzán, Os Mallos, Pintor Laxeiro, Plaza de Pontevedra, Salesianos...", valoró. "Hai moitas árbores plantadas hai décadas de gran valor pero que comezan a esgotar a súa vida útil polo paso do tempo. Non hai que esquecer que son seres vivos, e teñen unha data de fin", explicó. "Pero cada vez que retiramos un exemplar plantamos tres máis, así que imos incrementando e renovando o noso patrimonio", sentenció.