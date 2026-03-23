Renfe cambia el horario del Avlo entre Madrid y A Coruña

Tren Avlo en A Coruña

Renfe modificará a partir del 20 de mayo el horario del Alvia Lugo–Madrid, que actualmente sale de la capital lucense a las 11.15 horas, y lo adelantará a las 05.18 horas, lo que supone una nueva oferta madrugadora para mejorar la conexión entre Galicia, Castilla y León y Madrid, explican. Para optimizar la oferta de la alta velocidad de este corredor, Renfe reorganizará también otros servicios de la conexión Galicia-Madrid. De hecho, otro de los horarios que se modificarán será el de Madrid a A Coruña de primera hora de la mañana.

El adelanto del Alvia a las 05.18 horas permitirá a los lucenses viajar a Madrid y regresar en el mismo día, además de ofrecer una nueva opción de movilidad madrugadora para los viajeros de estaciones intermedias como A Gudiña o Sanabria AV.

El servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia con la llegada a Madrid prevista a las 10.13 horas.

Este ajuste horario permitirá una mejor movilidad de primera hora de la mañana, permitiendo a los lucenses viajar a Madrid en horario de mañana y regresar en el mismo día, para poder atender a los viajes para gestiones laborales o administrativas.

A su vez, Renfe da otra opción matinal al total de las estaciones intermedias, facilitando el viaje en este tren madrugador a los viajeros de A Gudiña, en Galicia, y de las estaciones del recorrido en Castilla y León, donde Renfe ofrecerá horarios de primera hora a los sanabreses para llegar a Zamora antes de las 9 de la mañana, frente al horario actual que era muy poco utilizado.

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Por otra parte, en los trenes dirección Galicia-Madrid, el AVE de primera hora de la mañana que sale de Vigo también adelantará su hora de salida 10 minutos, haciéndolo a las 05.50 horas, y tendrá parada en Santiago de Compostela.

Para seguir mejorando la oferta de la alta velocidad y ajustar los horarios a las necesidades de demanda en paradas intermedias de todo el recorrido, Renfe reorganizará además varios servicios desde Madrid.

Renfe realizará dos modificaciones más en los trenes de regreso a Galicia: el AVE Madrid-Vigo de las 07.14 horas pasará a salir a las 08.25, con las mismas paradas y destino. Mientras que el Avlo, con salida actual de Chamartín Clara Campoamor a las 08.25, adelantará su horario a las 06.55 dirección A Coruña, manteniendo todas las paradas, lo que permitirá llegar a primera hora a Zamora, Sanabria AV o A Gudiña.

Estos cambios buscan facilitar los desplazamientos por motivos laborales o administrativos, mejorar la conectividad matinal entre ciudades y optimizar la oferta en función de la demanda en los distintos tramos del recorrido.

Por último, el tren de la tarde AVE Madrid-Vigo de las 16.05 a partir del 20 de mayo tendrá su salida programada a las 15.32 y realizará parada en Santiago de Compostela a las 18.47.