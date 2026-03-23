Los locales de A Coruña con Soletes Repsol para disfrutar de la Semana Santa

La Bombilla, en la calle Torreiro D.V.

Galicia suma 24 nuevos Soletes de la Guía Repsol, una distinción que premia a los restaurantes de cocina tradicional, casas de comidas y bares curiosos repartidos por toda la geografía española para sacar partido a las escapadas, los puentes y la Semana Santa. Uno de ellos es de esos lugares que hacen diferente a la hostelería de A Coruña: La Bombilla es el único representante herculino que entra nuevo en el listado de la Guía Repsol.

En un comunicado, los expertos de la Guía Repsol señalan que el nuevo listado, al que se han unido un total de 332 establecimientos en toda España, sumando ya más de 5.000 desde que se creó en 2021, cuenta con locales ubicados cerca de parques naturales, a un paso de los edificios históricos o en localizaciones estratégicas de diferentes ciudades "para darse un respiro".

La Bombilla se une así en la lista de Soletes a otros locales de hostelería de A Coruña y su área que habían recibido el reconocimiento con anterioridad. En la ciudad herculina estos recomendados por la Guía Repsol son: TerraMia Pizzeria Contemporanea Napoletana, Rodolfus, Jumbo H1, Habaziro Concept, Fábula Café, Cancelo, Taberna da Galera, Los Manueles, Marc de Café, La Tita Rivera, Emporio de los Sándwiches, Furancho Brasa Clandestina, La Sastrería Taberna, Casa Ponte, O Cabo, Bico de Xeado, Colón, Bonilla a la Vista, Vermutería Martínez, Mesón El Serrano, Charlatán, La Esquina de Valentina, Tarabelo, Pontejos, Hermes' Journey, Miss Maruja, Rogelio, Pepa A Loba, Árnica, El Sauce y Rodolfus, además de La Bombilla, que se incorpora esta primavera.

Mientras, en el área coruñesa los expertos tienen reconocidos con Solete a

Casa Celia (Culleredo), Casa Avelina y Do Pincho (Carral), Casa Becerra (Cambre), Bodega 83 y Os Arcos (Betanzos), Pura Manteca (Miño), Exprés (Curtis), Chycoria y La Duna (Arteixo) y Preludio (Oleiros).

"Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista", ha asegurado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

En Galicia todas las provincias han sumados nuevos soletes, alcanzado así un total de 357.

En la provincia de Coruña han obtenido el reconocimiento por primera vez Eiquí Café, Flaco y Nómada Café, en Santiago de Compostela; además de Ferrador, en Noia; O Bacoriño, en Ferrol; Onde Keiras, en Ames; Pancomido, en Boiro; y La Bombilla, en la ciudad de A Coruña.

En la provincia de Lugo han conseguido soletes Caserio Meiroi, en Navia de Suarna; Ebos, en Vilalba; Faragullas, en Mondoñedo; La Salina, en Sarria; Ramón, en la ciudad de Lugo, y Trespés, en Monforte de Lemos.

Por otro lado, en la provincia de Ourense los nuevos locales con soletes han sido Casa Pepiña, en Allariz; Mexicano en Brasas, en Toén; O Birrán, en Ribadavia, y Toxo Gastro en la ciudad de Ourense.

Por último, en la provincia de Pontevedra han conseguido este reconocimiento los establecimientos Caralludo by Chuchi, en Meaño; La Renovadora, en Pazos de Borbén; Loureiro, en Bueu; María Manuela, en Vigo; O Triskel, en A Illa de Arousa, y Trece Restobar, en Soutomaior.

La calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

El distintivo amarillo incluye cafeterías, bares, restaurantes, locales de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas.