La Xunta inicia los trabajos previos a la demolición del viaducto sobre la AC-012 por los accesos al 'Novo Chuac'

Corte de carril en As Xubias por las obras Quintana

La Xunta ha iniciado los trabajos previos a la demolición del viaducto sobre la AC-012, incluida en el plan de accesos al 'Novo Chuac', según informa la Consellería de Infraestruturas.

En la jornada de hoy, conenzaron las tareas de eliminación de la mediana en la avenida de A Pasaxe y también se llevaron a cabo trabajos de talado y poda de árbolado en la carretera de As Xubias.

El corte obliga a acceder al núcleo de As Xubias desde el Hospital Matenro Infantil. El cierre durará, aproximadamente, un mes, "el tiempo necesario para la demolición de la parte del viaducto que sobrevuela en el entorno del Pazo de Guyatt y, posteriormente, las afecciones serán puntuales mientras se construye el nuevo viaducto", señala la Xunta.

Estos trabajos continuarán toda esta semana con la colocación de señales, acopio de material necesario o la retirada de alguna marquesina. Las tareas se realizarán de manera previa a la demolición del viaducto, que se realizará en Semana Santa dado que se prevé una reducción de la circulación de entre el 20 y el 25 por ciento.

La Xunta subraya que estas actuaciones se han coordinado con el Ayuntamiento de A Coruña "para minimizar todo lo posible las molestias en la circulación, tanto para el tráfico particular como para el transporte público".