La proporción de zonas verdes por persona cae debido al crecimiento sostenido de residentes

Vecinos en la apertura del parque del Observatorio German Barreiros

Hoy es el Día del Árbol y no está de más recordar que la densidad en A Coruña es de 0,6 árboles por cada metro de calle. Incluso las personas más sociables sienten a veces la necesidad de aire libre, sobre todo si tienen que pasar la mayor parte del día rodeados de hormigón y asfalto. Por eso son tan importantes las zonas verdes. No es una casualidad que el barrio con más densidad de población sea también el que menos zonas verdes tenga. Desde hace años, el Ayuntamiento trata de realizar actuaciones para solventar ese problema pero los espacios verdes no crecen al mismo ritmo que la población. Según datos municipales, la proporción ha caído en los tres últimos años, hasta situarse en 12,36 habitantes por metro cuadrado.

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Se trata de la primera vez que sucede desde la pandemia, cuando el Gobierno de Inés Rey se lanzó una carrera para mejorar el espacio público en un momento en el que se mantenía la distancia social para prevenir contagio. Dio comienzo a una serie de peatonalizaciones, pero también de incrementos de zonas verdes. Hace poco se inauguró el primer jardín de Agra do Orzán, el Parque del Observatorio, aunque Flor Antelo, la presidenta de la asociación de vecinos del barrio, se muestra crítica al respecto, y no lo considera un parque apropiado: “Tiraron un muro e agora temos un espazo aberto, coun arboriños e uns bancos”. Aunque el Ayuntamiento ha prometido que lo ampliará cuando pueda añadir al terreno que rodea al observatorio de Aemet (Agencia Española de Meteorología) el perteneciente al antiguo solar de las Adoratrices, lo cierto es que esta novedad, por la que muchos habían esperado décadas les ha resultado decepcionante.

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Parque del Observatorio

Este año se espera añadir otro parque en Monte Alto, el parque del Observatorio (aunque se trata de otro proyecto con años de retraso). Es importante, sobre todo porque supondría un pulmón en una zona densamente poblada, mientras que los demás planes a largo plazo para crear parque se encuentran en la perifeira o en barrios aún por crear, como es el caso de Monte Mero.

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Las más de 4.000 viviendas proyectadas se construirán en torno a un parque de 90.000 metros cuadrados (que queda enano al lado del de 161.000 que se levantará en San Pedro de Visma). También hay que contar con el nuevo pulmón proyectado en San Cristóbal das Viñas, frente a la segunda fase de Elviña, pero la otro lado de la avenida de San Cristóbal, siguiendo las vías del tren. Todo esto hará subir de nuevo las estadísticas.