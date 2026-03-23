La primera guía telefónica: médicos, dos mujeres y un par de sociedades que todavía sobreviven

Postal de la Fábrica de Tabacos Archivo El Ideal Gallego

Hace 150 años, las comunicaciones sufrían una revolución cuando Alexander Graham Bell realizaba la primera llamada telefónica a su asistente, Thomas Watson. Era un 10 de marzo de 1876 y, como es obvio, las llamadas no eran como hoy en día.

Poco a poco, el invento del científico escocés fue evolucionando y multiplicándose, llegando paulatinamente a todo el mundo.

Conforme el uso del teléfono se iba normalizando, fue necesario disponer de una lista de usuarios con sus números, por aquel entonces más sencillos que los actuales. En A Coruña, la primera ‘guía telefónica’ de la que se tiene constancia data de los años 1890 y 1891 y está incluida en la ‘Guía-Indicador de La Coruña y de Galicia’.

El antiguo edificio del Circo de Artesanos en San Andrés Colección Rubén Ventureira

Hablamos de un momento en el que la urbe herculina apenas tenía 40.000 habitantes. Lógicamente, pues era un servicio caro, el número de personas con teléfono era mucho menor. Tanto es así que ese primer listín telefónico de A Coruña contaba con 145 números, aunque algunas personas disponían de dos al tener la fortuna de poder contar con aparato, y línea, en su domicilio y en su negocio.

En un momento incipiente como lo era tres lustros después de su invención, cabe destacar que el teléfono de aquella época no necesitaba ni de prefijos ni de largos números como hoy. El listín comenzaba en el ‘1’ y acababa en el ‘153’, lo que podría significar que en el momento de elaboración había personas que habían tenido teléfono y ya habían prescindido del servicio.

Hacemos un repaso por esta primera guía, en la que predominan los teléfonos vinculados a médicos y farmacias, comercios, administraciones, periódicos y sociedades. Un listín en el que tan solo había dos mujeres.

►Personalidades. En este listín telefónico había más de un nombre reconocido incluso en nuestros días, 136 años más tarde de su publicación.

Es el caso, por ejemplo, del célebre fotógrafo de origen francés José Sellier, que ostentaba el número de teléfono 112. También figuraba en el listín el empresario y músico Canuto Berea (95), que un año antes había sido alcalde de A Coruña. Otro alcalde, aunque este lo sería décadas después (entre 1920 y 1921 y en 1931), era el farmacéutico de origen cubano Antonio Lens (114). Otro farmacéutico ilustre era Gumersindo Pardo (107), quien llegó a inspirar al joven Picasso, que llegó a la ciudad, precisamente, en 1891.

Otro nombre reconocido es el del empresario y diplomático coruñés José Longueira (81), residente en La Marina. Fue parte de la empresa familiar, llamada José Longueira e Hijos, y llegó a ser cónsul de Perú en A Coruña a principios del siglo XX. Pero, además, como asiduo de la Sala Calvet, formó parte de las primeras juntas directivas en los primeros años del Dépor y llegó a presidir el club entre 1909 y 1914, siendo el máximo dirigente cuando el equipo ganó la Copa España 1912, el primer título oficial del Dépor, aunque no se ratificaría hasta bien entrado el siglo XXI.

José Sellier, con su mujer, en 1915 Propiedad de Jean-Claude Seguin

►Administraciones y servicios públicos. El de las administraciones y servicios públicos es uno de los apartados que más teléfonos engloba en estas ‘páginas blancas’. La Administración de Consumos (104), la Capitanía General (12), el Cuartel de la Guardia Civil (76), la Diputación Provincial (23), el Gobierno Civil (2), el Gobierno Militar (14), la Oficina de Obras Provinciales (32), los juzgados de instrucción y municipal (4 y 8), la Inspección de Vigilancia (29) o el presidente de la Audiencia (33) o los cuarteles de Alfonso XII (15 y 145) son algunos de los ejemplos.

►Sanidad. Quitando comercios y fábricas, el gremio que más números acapara en este primer listado telefónico son los vinculados con la salud. Si se cuentan unos 145 en total, una décima parte son de médicos o farmacéuticos.

Figuran médicos municipales como Francisco Aznar (124), Manuel Barbeito (117) o Antonio Deus García (119). Aparecen también farmacéuticos como los mentados Lens o Pardo, así como Dimas Corral (31) o el higienista municipal Ángel Rodríguez Montero (132), así como nombres importantes como el del médico José Rodríguez (30). Figuran también en la guía lugares como el Hospicio de la calle Hospital (67), el Lazareto de Oza (94) o Sanidad Marítima (80), entre otros.

José Longueira y Autorretrato de Pardo Reguera Archivo El Ideal Gallego | Cedida por Ignacio Pardo

►Dos mujeres. Tan solo dos mujeres aparecen registradas en la lista. O lo que es lo mismo: el 1,38% de los contactos. La primera en salir es la modista María Castelo (74), cuyo taller se situaba en el 37 de la calle Real.

La segunda, Lorenza Pérez Marey (82), que en el número 2 de la calle Bailén regentaba un ultramarinos. Su nombre acostumbraba a salir en las páginas de los periódicos de la época, pues publicaba anuncios cada vez que recibía productos nuevos de diferentes lugares de España. Pero también fue una de las centenares de personas que puso su granito de arena para levantarle a Eusebio da Guarda una estatua.

►Comercio e industria. Si la salud copaba buena parte de los números de teléfono de los años 1890-91, los comercios y fábricas predominaban todavía más.

Aquí se registran establecimientos icónicos, como la Fonda Ferro-carrilana (139), situada en el número 100 de la calle Real. Aparecían también locales como la Papelería de Ferrer, ubicado en el 61 de la calle Real y que, curiosamente, contaba con el número telefónico 61.

Figuran también nombres propios relevantes, como el de Eduardo Cervigón (115), que tenía teléfono en su domicilio de la calle Real. El apellido Cervigón es reconocido desde las primeras décadas del siglo XIX y sus ecos llegan hasta nuestros días. El imperio familiar, que comenzó a aupar Eduardo, tocó varios frentes, pero fue la madera y su transformación la que perduró en el tiempo, encontrándonos hoy en día todavía algunos de los muebles que se crearon en su fábrica, como la silla que mantiene la cafetería La Dársena.

Detalle del retrato de Médico Rodríguez, de Manuel Ángel Álvarez y Detalle del retrato de Canuto Berea, de Román Navarro Concello da Coruña

Otro apellido representativo es el de Enrique Zaragüeta (26), propietario de la fábrica de cerillas, de gran importancia en el siglo XIX. Otras factorías aparecían en este novedoso listín, como la de Tabacos (27), la de corchos y depósito de carbones (125), la fábrica de fundición del señor Ortiz (85) o la sucursal de la fábrica del gas (83), entre otras.

En este apartado se pueden englobar también otros nombres como el de Jesús Cueto (69), regente del comercio de novedades La Estrella de Oro, en el 35 de la calle Real; la fábrica de pastas de Sanjurjo (70) en Santa Margarita; Rubine e hijos (98), un nombre todavía presente en la actualidad; el mentado Sellier; u otros apellidos reconocidos como el de Manuel Solórzano (147), de la Fundición Monelos. También se podrían incluir aquí los periódicos y revistas, como ‘El Duende’ (62) o ‘El Anunciador’ (17), entre otros

►Sociedades. Tenían su importancia también las sociedades, que obviamente también aparecían en el listín.

Son ejemplos el Liceo Brigantino (19), el Circo de Artesanos (24), el Sporting Club Casino (151) o la Tertulia de la Confianza (66), una de las entidades más longevas en aquel momento.

►Curiosidades. Se pueden encontrar varias curiosidades en la lista, como que la abrían y cerraban dos ‘Franciscos’, ya que el número 1 pertenecía a don Francisco Ponte, mientras que el 153 era el de don Francisco Lovec.

Curioso es también que, 136 años después, algunas entidades aún pervivan: entidaes culturales como las citadas Circo de Artesanos y Sporting Club Casino, la compañía Rubine e hijos o bastantes administraciones, como la Diputación.