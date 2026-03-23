Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Fundación María José Jove y Cogami organizan una jornada sobre la inclusión de personas con diversidad funcional

Redacción
23/03/2026 11:37
Aprendiendo a incluir Fundación María José Jove
Contará con la participación de profesionales que compartirán en primera persona su experiencia
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Fundación María José Jove (FMJJ) y la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) organizan por cuarto año consecutivo la jornada de sensibilización 'Aprendiendo a Incluir', una iniciativa que en esta edición estará centrada en el acceso al empleo de las personas con diversidad funcional.

El encuentro, informan, se celebrará en la sede de la Fundación el 15 de abril y abordará la transición del ámbito educativo al mercado laboral. Bajo el lema 'De la educación al empleo: construyendo oportunidades reales', la jornada tendrá un enfoque eminentemente práctico y reunirá a entidades especializadas en la inserción laboral de personas con diversidad funcional.

Además, contará con la participación de profesionales que compartirán en primera persona su experiencia en el acceso y desarrollo dentro del mercado de trabajo.

"El objetivo de este encuentro es generar un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a los retos y oportunidades que existen en el paso de la formación al empleo, así como dar a conocer buenas prácticas que contribuyen a una inclusión laboral efectiva", explican.

La jornada se estructurará en dos sesiones diferenciadas: una sesión matinal, dirigida al alumnado del CPR Agarimo, del CEE Nosa Señora do Rosario y de Down Coruña y una sesión de tarde abierta al público, con entrada gratuita previa inscripción a través de la web de la Fundación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

MOCO25 16

CarOutlet vuelve a ExpoCoruña con cerca de 1000 coches
Redacción
Aprendiendo a incluir Fundación María José Jove

La Fundación María José Jove y Cogami organizan una jornada sobre la inclusión de personas con diversidad funcional
Redacción
El ideal gallego

Desmantelada una organización especializada en ciberestafas con seis detenidos en A Coruña, Madrid y Barcelona
EP
El ideal gallego

El Súper Jueves de Coruña The Style Outlets durará 72 horas
Redacción