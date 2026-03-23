La Fundación María José Jove y Cogami organizan una jornada sobre la inclusión de personas con diversidad funcional

Contará con la participación de profesionales que compartirán en primera persona su experiencia

La Fundación María José Jove (FMJJ) y la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) organizan por cuarto año consecutivo la jornada de sensibilización 'Aprendiendo a Incluir', una iniciativa que en esta edición estará centrada en el acceso al empleo de las personas con diversidad funcional.

El encuentro, informan, se celebrará en la sede de la Fundación el 15 de abril y abordará la transición del ámbito educativo al mercado laboral. Bajo el lema 'De la educación al empleo: construyendo oportunidades reales', la jornada tendrá un enfoque eminentemente práctico y reunirá a entidades especializadas en la inserción laboral de personas con diversidad funcional.

Además, contará con la participación de profesionales que compartirán en primera persona su experiencia en el acceso y desarrollo dentro del mercado de trabajo.

"El objetivo de este encuentro es generar un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a los retos y oportunidades que existen en el paso de la formación al empleo, así como dar a conocer buenas prácticas que contribuyen a una inclusión laboral efectiva", explican.

La jornada se estructurará en dos sesiones diferenciadas: una sesión matinal, dirigida al alumnado del CPR Agarimo, del CEE Nosa Señora do Rosario y de Down Coruña y una sesión de tarde abierta al público, con entrada gratuita previa inscripción a través de la web de la Fundación.