La contribución que Inditex aporta a las arcas públicas con sus impuestos

Una tienda de Zara en A Coruña Quintana

La memoria anual de Inditex recoge múltiples datos sobre su actividad durante el ejercicio correspondiente a 2025. Uno de ellos es que la contribución tributaria del grupo textil ascendió a un total de 9.924 millones de euros.

Esta cifra se divide en dos grandes bloques que reflejan el impacto económico directo e indirecto de la matriz de Zara. Se trata de los tributos directos y de los indirectos.

Están los impuestos propios pagados directamente por la compañía, como pueden ser el de sociedades, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Estos alcanzan los 4.267 millones de euros.

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Un ejemplo de ello se produjo el año pasado, cuando el Ayuntamiento de Arteixo, municipio en el que se encuentra la sede central, emitió una liquidación tributaria correspondiente al ICIO del edificio de Zara.com. En concreto, el montante a pagar fue de 2.344.819,02 euros.

Por otro lado, se encuentran los tributos recaudados, entre los que se incluye el IVA. No son abonados directamente por la empresa, pero sin su actividad los estados no recaudarían este dinero. En este caso, la cifra llegó a los 5.657 millones de euros.

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España, motor fiscal

A pesar de su masiva presencia internacional, España es el mercado donde la compañía realiza su mayor esfuerzo tributario. En 2025, la aportación en territorio nacional alcanzó los 2.591 millones de euros, lo que representa el 26% del total mundial.

En el desglose geográfico, destaca también la relevancia de Europa (excluyendo España), que suma una contribución de 5.322 millones de euros, con mercados como Alemania, Francia y Reino Unido a la cabeza en volumen de impuestos generados.

La empresa defiende que el pago de los tributos permite “el desarrollo económico y social de una comunidad”

Inditex explica en el informe anual que, en el ejercicio 2025, la contribución tributaria en España supuso el 26% del total, un porcentaje “muy superior” al que representan las ventas conseguidas en territorio nacional (16%). Esto es consecuencia del ‘efecto sede’ asociado al desarrollo en España de las actividades de diseño y distribución del producto a nivel mundial. Cabe tener en cuenta que sus oficinas centrales se ubican en el polígono de Sabón, en Arteixo.

Política

El informe anual también señala que el grupo textil está “comprometido” con la no utilización de “estructuras de carácter opaco con “finalidades tributarias ni de sociedades instrumentales” radicadas en territorios calificados “como paraísos fiscales” o no cooperantes por las autoridades fiscales españolas. “En este sentido, y de acuerdo a la normativa española vigente en el ejercicio 2025, el grupo no desarrolla actividades comerciales en territorios calificados como paraísos fiscales”, afirma.

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Un aspecto que recoge la memoria de 2025 es que Inditex, tal y como indica en el documento, tiene como filosofía la creación de valor y la determinación de lograr “una transformación social positiva” allí donde está presente, ya que “el pago de impuestos”, tanto por parte de las empresas como de los individuos, permite “el desarrollo económico y social de una comunidad”.

A su vez, la empresa destaca que favorece la construcción y consolidación de “infraestructuras y servicios públicos” que revierten en el “bienestar de los ciudadanos y de la sociedad en general”.