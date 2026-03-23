Hace 25 años | Riazor se blinda para recibir a los aficionados del Leeds sin localidad

Panorámica del estadio de Riazor en 2016 Javier Alborés

Tal día como hoy, hace 25 años, uno de los partidos históricos del Dépor en Champions protagonizaba la información local de este diario. Se trataba de la vuelta de cuartos de final contra el Leeds, que preocupó a las autoridades por el volumen de forofos ingleses que viajó sin entrada a la ciudad, lo que motivó una reunión entre ambos clubes para reforzar la seguridad. Hace 50 años destacaba el proyecto para la construcción de todo un barrio, Los Rosales, que ocuparía un espacio de más de 500.000 metros cuadrados en la ciudad. Hace 100 años, por su parte, destacaba una reunión del Comité de Defensa en que el alcalde de aquel entonces prometió seguir trabajando en la línea ferroviaria que nos uniría con Zamora.

Viernes, 23 de marzo de 2001 archivo

Riazor se blinda para recibir a los aficionados del Leeds sin localidad

Las fuerzas y cuerpos de seguridad en A Coruña están con la mosca detrás de la oreja. El Leeds dispondrá de poco más de 1.700 localidades para sus aficionados y se compromete a organizarles el desplazamiento a través de su propia agencia de viaje. También han dado su palabra de que son a los únicos que controlarán, aunque no se hace responsable de los que tienen previsto viajar por sus propios medios. La picaresca inglesa echó el resto. Son varias las agencias de viaje británicas, con sede en Leeds, las que se lanzaron al ruedo. Ofrecen a los aficionados del rival del Deportivo el próximo 17 de abril la posibilidad de desplazarse a la ciudad herculina, haciendo una ruta turística por sus alrededores. En el estadio de Riazor tuvo lugar ayer una reunión de trabajo entre representantes del Deportivo y el Leeds, así como miembros de distintos cuerpos de seguridad española e inglesa, para hablar sobre el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En dicha reunión se trataron cuestiones de seguridad y el dispositivo que se montará el día del partido en Riazor. El Leeds también está preocupado y sus responsables han prometido que pondrían anuncios en la prensa de su país para disuadir que sus aficionados no viajen sin su correspondiente localidad. Se espera que viajen 3.000 aficionados sin ella.

Martes, 23 de marzo de 1976 archivo

En seis años nacerá un nuevo barrio: Los Rosales

En un plazo de unos seis años –aproximadamente– se habrá construido un nuevo barrio en la ciudad en el que vivirán unas dieciocho mil personas. Se trata de los “Rosales”, cuyo plan parcial –hecho por iniciativa privada– fue presentado ayer a los medios informativos por la junta de delegados del mismo. Hoy se celebrará una asamblea general de afectados y, si se da aprobación del proyecto, éste será llevado al Ayuntamiento para su aprobación inicial. La superficie total del polígono es de 530.071 metros cuadrados. Las zonas verdes a mantener, derivadas del Plan General, tienen una extensión de sesenta y ocho mil metros cuadrados. Otros sesenta y ocho mil serán espacios entre bloques. Establecen una plaza de aparcamiento por vivienda –un total de 3.876–, siendo subterráneas unas mil ciento tres, y el resto en la superficie.

Martes, 23 de marzo de 1926 archivo

Nueva reunión celebrada del Comité de Defensa

Convocado por el alcalde se reunió ayer el Comité de Defensa de La Coruña. Cambiáronse impresiones acerca de importantes asuntos de extraordinario interés para la ciudad. El alcalde Sr. Casás hizo referencia a las gestiones que vienen practicándose en relación con el proyecto de ferrocarril Zamora-Orense y La Coruña, y el Comité después de congratularse del estado de éste trascendental problema para nuestra ciudad y en general para Galicia, acordó mantener y reiterar los trabajos iniciados por el alcalde en su reciente viaje a Madrid, patrocinados por ilustres personalidades y muy especialmente por el hijo adoptivo de la Coruña, el ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo y que, obtuviera ya, afortunado éxito con la promesa del ministro de Fomento de comenzar las obras aludidas por Zamora y La Coruña, simultáneamente.